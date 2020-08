Diretta Giro di Lombardia 2020/ Streaming video Rai: percorso e vincitore (15 agosto)

Oggi sabato 15 agosto 2020 si accenderà la diretta del Giro di Lombardia, ovvero una delle classiche più attese del ciclismo italiano, che straordinariamente (e poteva accadere solo in un calendario UCI completamente stravolto nel post lockdown) sarà protagonista non in autunno ma in agosto, all’inizio invece della stagione ciclista mondiale. Se il Giro di Lombardia ha acquisito nel tempo la nomea di Classica delle Foglie Morte, proprio per la sua collocazione temporale, posta in autunno, a chiusura della stagione ciclistica italiana, ecco che per l’edizione 2020, la numero 114, forse dovremmo cambiargli nome visto che invece si svolgerà giusto nel giorno di Ferragosto: poco male però, perchè pure in un calendario iridato completamente stravolto per lo scoppio dell’emergenza sanitaria, è certo meglio che tale appuntamento rimanga (anche se in un altra data), piuttosto che si rinunci e venga cancellato.

Soprattutto se poi teniamo conto anche del percorso, sempre affascinante che è stato approntato e dei protagonisti che sono pronti ad affrontarsi a viso aperto nelle belle e assolate strade della regione lombarda da Bergamo a Como, per 231 km di grandi emozioni. Nei giorni scorsi infatti hanno annunciato la loro presenza alla diretta de Il Lombardia 2020 parecchi big (nonostante la diretta concorrenza del Giro del Delfinato, in corso in questi giorni) e qui spiccano naturalmente i nomi di Mikel Fulgsang, Wout Poels, Alessandro De Marchi e Remco Evenepoel, tra i grandi favoriti al trionfo finale.

Ma una delle star più brillanti del ciclismo internazionale non sarà solo: saranno pure occhi puntati su Mathieu Van Der Poel della Alpecin, e per la Mitchelton non mancheranno nomi come quelli di Simon Yates e Esteban Chaves. Pesante poi il palmares di azzurri chiamati al via, da Fabio Aru a Vincenzo Nibali (che vorrà riscattarsi dopo la Milano Sanremo), passando per Conti e Ulissi, pronti a dare il massimo, in due zone poi particolarmente calde, colpite duramente dalla pandemia negli scorsi mesi, che vogliono tornare a sorridere.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL GIRO DI LOMBARDIA 2020

Segnaliamo che oggi l’edizione 2020 del Giro di Lombardia 2020 sarà visibile in diretta tv sul digitale terrestre e per la precisione su Rai 2, al numero 2 del telecomando: va però aggiunto che la finestra si aprirà solo alle ore 15.30, ma ci farà compagnia fino al traguardo finale. Garantita naturalmente la diretta streaming video dell’evento ciclistico, nelle sue fasi salienti, tramite il noto servizio Raiplay, disponibile liberamente sul portale ufficiale della tv di stato.

DIRETTA GIRO DI LOMBARDIA 2020: PERCORSO E ORARI

Ricordando subito gli appassionati che oggi, la partenza de il Lombardia 2020, in diretta da Bergamo è stata prevista alle ore 12.00 in punto (mentre l’arrivo del vincitore al traguardo è atteso dopo le ore 18,00 a Como), andiamo a vedere nel dettaglio il percorso di questa 114^ edizione della classica del ciclismo lombardo, che pure solo nei giorni scorsi è stato di poco modificato. Accorciato di appena 12 km, pure il tracciato della classica non ha perso le sue peculiarità: si partirà dunque da Bergamo (zona devastata dalla pandemia queso inverno) e in direzione sud per risalire la Val Cavallina fino a Casazza per affrontare poi la prima salita al Colle Gallo al 54 km.

Superato, i corridori affronteranno le strade della Val Seriana prima di sconfinare nella Brianza, dove attorno al 114 km ecco di fila il Colle Brianza con la discesa di Oggiono. Si viaggia ancora tra le provincie di Lecco e Como e solo al 167 km si comincerà a fare sul serio per il Giro di Lombardia 2020 con la salita della Madonna del Ghisallo (pendenze del 14% su strade ampie), che porta direttamente, dopo una ripida discesa, al muro di Sormano (2 km al 15% su strade strette e ripide e tornanti strettissimi, dove si toccano anche pendenze del 30%).

A seguire una ripida discesa, fino alla strada costiera che porta a Como: qui un nuovo ostacolo con la salita del Civiglio (circa 600 m ma con pendenze del 10% circa e carreggiata molto stretta) e la ascesa al Colle di San Fermo della Battaglia. Il gran finale del Giro di Lombardia 2020 sarà nelle strade cittadine di Como dove chi avrà ancora fiato dopo le impervie salite dovrà dare il massimo per battere in volata gli avversari nei larghi vialoni negli ultimi 5 km previsti (ma occhio all’ultima curva a 600 metri dall’arrivo).



