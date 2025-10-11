Diretta Giro di Lombardia 2025 streaming video Rai 2: orario, percorso e vincitore della classica monumento da Como a Bergamo (oggi sabato 11 ottobre)

DIRETTA GIRO DI LOMBARDIA 2025: FILIPPO GANNA IN FUGA

La diretta Giro di Lombardia 2025, che si sta disputando in una splendida giornata di sole, è stata combattuta fin dal primo metro di corsa, con Quinn Simmons che è stato il primo ad accendere la bagarre, letteralmente dal km 0. La prima osservazione è allora relativa al fatto che fin da subito si sono mossi nomi di buon livello: il campione americano della Lidl-Trek è stato l’ultimo ad arrendersi a Tadej Pogacar martedì alla Tre Valli Varesine e con lui si sono mossi quindi altri corridori non solo per una fuga “pubblicitaria”.

Nomi interessanti quindi nella testa della corsa che si è formata lungo i primi chilometri: Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck), Thibault Guernalec (Arkéa-B&B Hotels), Pello Bilbao (Bahrain Victorious), Filippo Ganna, Lucas Hamilton, Victor Langellotti (Ineos Grenadiers), Quinn Simmons (Lidl Trek), Walter Calzoni (Q36.5), Louis Vervaeke (Soudal-QuickStep), Asbjørn Hellemose, Michael Matthews (Jayco AlUla), Bjorn Koerdt (Picnic PostNL), Mattia Bais (Polti VisitMalta) e Bart Lemmen (Visma Lease a Bike). Già superata la Madonna del Ghisallo, luogo mitico della diretta Giro di Lombardia 2025 ma poco più che simbolica con questo percorso: le campane hanno festeggiato la fuga. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GIRO DI LOMBARDIA 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta Giro di Lombardia 2025 in tv sarà integrale sulla Rai, su Rai Sport fin dalla partenza e dalle ore 14.00 con il passaggio su Rai Due. Anche la diretta streaming video sarà quindi offerta a tutti da Rai Play, il Giro di Lombardia sarà però visibile per gli abbonati anche su Eurosport, oppure in streaming su Discovery +.

DIRETTA GIRO DI LOMBARDIA 2025 RAIPLAY

VIA ALLA CLASSICA DELLE FOGLIE MORTE

Da Como sta per prendere il via un’edizione destinata ad entrare nella storia: la diretta Giro di Lombardia 2025 verrà ricordata sia se Tadej Pogacar calasse la cinquina consecutiva, sia se qualcuno riuscisse a batterlo per la prima volta, dal momento che lo sloveno ha sempre vinto quando si è presentato al via della Classica delle Foglie Morte: per Tadej Pogacar sarebbe anche la decima vittoria in una classica Monumento della carriera, considerando anche tre Liegi Bastogne Liegi e due Giri delle Fiandre.

Inoltre quest’anno lo sloveno potrebbe chiudere sul podio tutte le cinque corse di un giorno più importanti, dal momento che in primavera ha vinto la Ronde e la Liegi, è stato terzo nella Milano Sanremo e secondo alla Parigi Roubaix. Per questo obiettivo basterebbe il terzo posto, che però siamo certi non sia l’obiettivo del capitano della UAE Team Emirates. Di numeri da record potremmo anche trovarne altri, ma questi sono più che sufficienti: da adesso in poi è meglio godersi le emozioni di una corsa sempre meravigliosa, via alla diretta Giro di Lombardia 2025! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

POGACAR PER IL MITO NELLA CLASSICA PIÙ DURA

Eccoci alla diretta Giro di Lombardia 2025: oggi, sabato 11 ottobre, vivremo l’ultimo grande atto della stagione del ciclismo, ancora una volta con Tadej Pogacar in evidenza perché il fenomeno sloveno potrebbe scrivere un’altra pagina di storia, dopo avere firmato nelle ultime due settimane prima il Mondiale in Ruanda e poi gli Europei in Francia con due attacchi solitari da lontanissimo.

Ormai ci stiamo abituando, ma quello che sta facendo Tadej Pogacar è tutto fuorché normale. Il Giro di Lombardia ne è perfetta dimostrazione, perché il campione del Mondo ha vinto le ultime quattro edizioni consecutive dal 2021 in poi: il poker era riuscito solamente a Fausto Coppi dal 1946 al 1949, il Campionissimo è a quota cinque con il successivo trionfo del 1954 e questo significa che Pogacar quest’anno potrebbe essere il primo a vincere il Lombardia per cinque anni di fila, agganciando anche Coppi al primo posto nell’albo d’oro.

Quest’anno la partenza sarà da Como per arrivare a Bergamo, come nel 2021 e nel 2023, ma per Tadej Pogacar fa poco differenza, perché finora ha già vinto per due volte in questa direzione e altrettante negli anni dispari, quando si fa il percorso inverso. Per tutti gli altri, l’obiettivo è logicamente quello di provare a battere lo sloveno: in primis ci proverà Remco Evenepoel, già secondo l’anno scorso e alla piazza d’onore anche ai Mondiali e agli Europei, il belga più di chiunque altro vorrà provare a cambiare l’epilogo.

A proposito dei paragoni con le leggende, i 3’16” di vantaggio di Tadej Pogacar su Remco Evenepoel l’anno scorso furono il massimo vantaggio nella Classica delle Foglie Morte dai 3’31” che Eddy Merckx inflisse a Franco Bitossi, secondo nell’edizione 1971. Verrebbe quasi da dire che i veri “avversari” dello sloveno siano ormai Coppi o il Cannibale più che i ciclisti che scenderanno in strada con lui oggi, in ogni caso però la diretta Giro di Lombardia 2025 scriverà la storia, sia che vinca Pogacar sia che qualcuno riesca a batterlo…

DIRETTA GIRO DI LOMBARDIA 2025: ORARIO, PERCORSO E SALITE

La diretta Giro di Lombardia 2025 sarà ancora una volta la classica monumento più difficile della stagione, caratteristica peculiare del difficilissimo percorso della Classica delle Foglie Morte. Questa volta saranno 241 km da affrontare, come detto la partenza sarà alle ore 10.55 da Como – come ormai consueto negli anni dispari – e questo significa che la prima salita di giornata sarà quella verso la Madonna del Ghisallo (km 41,2), fatalmente un po’ sacrificata quando si parte dalla città lariana, sia perché è lontanissima dal traguardo sia perché si affronta dal più facile versante di Asso, che nelle edizioni con arrivo a Como è la discesa.

Diciamo che sarà l’antipasto per le tantissime salite in terra bergamasca, a cominciare da quella che da Almenno San Bartolomeo porterà alla Roncola (km 103,8), con 9,4 km di ascesa al 6,6% e punte fino al 17%. Si scenderà in Valle Imagna per poi risalire verso Berbenno (km 131,9) e con la successiva discesa passare in Val Brembana. Dopo San Pellegrino Terme ci saranno gli 11 km di salita al 6,2% per raggiungere il Passo della Crocetta (km 164,8), seguito da un tratto in falsopiano per poi salire verso i 1257 metri di Zambla Alta (km 177,6), che sarà il punto più alto lungo il percorso della diretta Giro di Lombardia 2025.

Discesa verso Gazzaniga, dove comincerà il Passo di Ganda, salita determinante in questa versione del Giro di Lombardia con 9,2 km di ascesa al 7,3% medio e punte al 15% di pendenza massima nell’ultimo chilometro. Si arriverà in cima dopo 209,5 km, ci sarà un brevissimo falsopiano verso Selvino per poi scendere a Nembro e dirigersi a Bergamo. Qui avremo la tradizionale arrampicata in Città Alta da Colle Aperto, strappo al 7,9% e pendenza massima al 12%, con tratti in pavé. Sono luoghi ormai simbolici, la diretta Giro di Lombardia 2025 ci porterà poi alla strettoia per superare Porta Sant’Agostino scendendo di nuovo in Città Bassa, verso l’arrivo in viale Roma a Bergamo, dove finalmente il vincitore potrà esultare.