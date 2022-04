DIRETTA GIRO DI SICILIA 2022/ Video streaming Rai: tutto pronto, inizia la 1^ tappa!

DIRETTA GIRO DI SICILIA 2022: INIZIA LA 1^ TAPPA!

Pochi minuti al via della diretta del Giro di Sicilia 2022, con la prima tappa Milazzo-Bagheria comincerà la caccia al trono di Vincenzo Nibali, nobilissimo vincitore della scorsa edizione della corsa nella sua terra, che però era stata disputata in autunno e che lo Squalo conquistò con un attacco dei suoi nella quarta e ultima tappa, con arrivo a Mascali. Proprio ricordando la scorsa edizione, le parole di Paolo Bellino, CEO di RCS Sport, hanno ‘lanciato’ il Giro di Sicilia in occasione della presentazione del nuovo percorso: “Il connubio con la Regione Siciliana è ormai consolidato da qualche anno.

Insieme abbiamo voluto riportare sull’Isola non solo il Giro di Sicilia ma anche il Giro d’Italia che quest’anno vedrà la Regione protagonista con le prime due tappe italiane dopo la Grande Partenza dall’Ungheria. Abbiamo ancora negli occhi la grande vittoria di Vincenzo Nibali su Alejandro Valverde nella passata edizione disputata ad ottobre, a testimonianza che i grandi corridori amano questa corsa. Dal 12 al 15 aprile col Giro di Sicilia e poi dal 9 all’11 maggio con la Corsa Rosa tutta l’Isola potrà respirare il grande ciclismo e mostrare al mondo, attraverso le immagini televisive, tutte le sue bellezze”. Adesso però è giunto il momento di cominciare a pedalare: inizia la prima tappa! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA GIRO DI SICILIA 2022 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA CORSA

La diretta tv del Giro di Sicilia 2022 sarà garantita almeno parzialmente in chiaro per tutti da Rai Sport + HD (canale numero 58), il cui collegamento inizierà alle ore 13.50 per seguire il finale della prima tappa Milazzo-Bagheria, che sarà di conseguenza visibile anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

GIRO DI SICILIA 2022: TAPPA PER I VELOCISTI

La diretta del Giro di Sicilia 2022 ci farà compagnia da oggi fino a venerdì per quattro giorni all’insegna del grande ciclismo sulle strade della Sicilia, che poi accoglierà anche le prime due frazioni del Giro d’Italia sul nostro territorio, dopo la Grande Partenza dall’Ungheria. Adesso però si pensa a questa breve ma affascinante corsa a tappe, che comincia con la sua prima tappa Milazzo-Bagheria di 199 km, sulla carta adatta per i velocisti che potrebbero quindi dare vita a un arrivo allo sprint.

La giornata più significativa sarà quella di venerdì, perché l’epilogo sarà in cima all’Etna, dove sicuramente si decideranno le sorti anche della classifica generale, per la quale sono naturalmente molto attesi i due idoli locali Vincenzo Nibali e Damiano Caruso, le stelle del Giro di Sicilia 2022. Lo Squalo vinse la scorsa edizione, Caruso invece corre con la Nazionale e vorrà dunque onorare in maniera speciale la maglia Azzurra. Oggi comunque attendiamo soprattutto le ruote veloci: ecco tutto quello che c’è da sapere per seguire al meglio la diretta della prima tappa del Giro di Sicilia 2022.

DIRETTA GIRO DI SICILIA 2022: PERCORSO 1^ TAPPA

Per approfondire l’analisi della diretta Giro di Sicilia 2022, è naturalmente decisivo conoscere meglio il percorso della prima tappa Milazzo-Bagheria di 199 km, che come abbiamo già accennato dovrebbe essere perfetta per i velocisti. La partenza avrà luogo da Milazzo alle ore 10.35 e si pedalerà per intero fra le province di Messina e Palermo. Si tratta di una tappa solo lievemente ondulata, ma comunque non così facile perché costellata di curve e saliscendi. Si svolgerà quasi interamente sulla statale 113 che percorre la costa nord della Sicilia, mentre l’unica asperità degna di nota sarà la breve salita che porterà al GPM di Tindari dopo soli 25,3 km, che comunque servirà per assegnare la prima maglia di leader della classifica GPM, poi lo strappetto di Termini Imerese (km 174,1) in cima al quale ci sarà il traguardo volante.

Finale molto veloce verso l’arrivo di Bagheria in Via Diego D’Amico, ideale per la volata di gruppo a ranghi compatti, salvo imprevisti. Gli ultimi 3 km della tappa lasceranno la statale 113 per entrare in città a Bagheria. Due curve sinistra-destra ai 2400 metri dal traguardo porteranno a un ampio curvone, mentre l’ultima curva che immetterà nel rettilineo finale sarà a 350 metri dall’arrivo, posto su strada larga e asfaltata. Attenzione alla leggera ascesa con pendenza media dell’1,5% che caratterizzerà questo finale: partire al momento giusto sarà fondamentale per conquistare la vittoria.











