Diretta Giro di Sicilia 2022/ Streaming video Rai 2^ tappa (oggi 13 aprile)

Continua anche oggi, mercoledì 13 aprile, la diretta del Giro di Sicilia 2022 che ci farà compagnia con la seconda tappa Palma di Montechiaro-Caltanissetta di 152 km, che dovrebbe essere decisamente più movimentata della precedente, perfetta per gli attaccanti e magari anche per qualche primo scossone nella classifica generale del Giro di Sicilia 2022, che poi si deciderà venerdì, in occasione dell’arrivo della quarta e ultima tappa in cima all’Etna. L’anno scorso aveva vinto l’idolo di casa Vincenzo Nibali davanti ad Alejandro Valverde, due nomi nobilissimi: vedremo chi sarà quest’anno il vincitore del Giro di Sicilia 2022, sicuramente già l’arrivo a Caltanissetta potrà darci indicazioni utili.

Abbiamo accennato all’epilogo in cima all’Etna, che ci permette di ricordare come le strade della Sicilia accoglieranno il mese prossimo anche le prime due frazioni del Giro d’Italia sul nostro territorio, dopo la Grande Partenza dall’Ungheria, compreso un arrivo in salita proprio sul Vulcano. Adesso però si pensa a questa breve ma stuzzicante frazione per attaccanti del Giro di Sicilia 2022, la seconda tappa Palma di Montechiaro-Caltanissetta di 152 km che sicuramente sarà emozionante: ecco tutto quello che c’è da sapere per seguire al meglio oggi la diretta del Giro di Sicilia 2022.

DIRETTA GIRO DI SICILIA 2022 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA CORSA

La diretta tv del Giro di Sicilia 2022 sarà garantita almeno parzialmente in chiaro per tutti da Rai Sport + HD (canale numero 58), il cui collegamento inizierà alle ore 13.50 per seguire il finale della seconda tappa Palma di Montechiaro-Caltanissetta, che sarà di conseguenza visibile anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO DI SICILIA 2022: PERCORSO 2^ TAPPA

Per capire meglio che cosa potrebbe riservarci oggi la diretta Giro di Sicilia 2022, è naturalmente decisivo conoscere meglio il percorso della seconda tappa Palma di Montechiaro-Caltanissetta di 152 km, decisamente breve come chilometraggio ma che come abbiamo già accennato dovrebbe garantire emozioni grazie a una altimetria accidentata. La partenza avrà luogo da Palma di Montechiaro alle ore 11.40 e si pedalerà fra le province di Agrigento, Caltanissetta, Enna e infine di nuovo Caltanissetta. Di saliscendi ce ne saranno parecchi già nella prima metà del percorso, ad esempio verso il traguardo volante di giornata, che sarà collocato a Mazzarino al km 66,3.

La salita più impegnativa sarà quella che porterà la corsa ad Enna, dove infatti sarà collocato al km 117,4 l’unico Gran Premio della Montagna in programma oggi, poi attenzione anche alla successiva discesa e soprattutto alla salita per andare verso Caltanissetta, tutto sommato dolce ma che sicuramente risulterà decisiva per l’esito di questa frazione. La stoccata decisiva potrebbe arrivare in occasione dell’ultimo strappo, un breve tratto con pendenza massima al 10% ma che farà male, anche perché posto a meno di un km dall’arrivo di Caltanissetta.











