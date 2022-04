Diretta/ Giro di Sicilia 2022 streaming video Rai: tutto pronto, inizia la 3^ tappa!

DIRETTA GIRO DI SICILIA 2022: INIZIA LA 3^ TAPPA!

Tutto è pronto per la partenza della terza tappa Realmonte-Piazza Armerina, la diretta del Giro di Sicilia 2022 sta esaltando i campioni di casa come Damiano Caruso e Vincenzo Nibali, motivo in più che rende speciale la corsa che sta portando nelle nostre case le immagini di tante bellezze della Sicilia. Oggi si arriverà a Piazza Armerina, sede vescovile e città d’impianto medievale con un pregevole centro storico barocco e normanno, ma soprattutto località ove si trova la Villa romana del Casale con i suoi famosi mosaici, dal 1997 Patrimonio dell’umanità dell’UNESCO.

Patrimonio del ciclismo sono senza ombra di dubbio Damiano Caruso e Vincenzo Nibali: per lo Squalo parla un palmares leggendario, uno dei sette ciclisti della storia ad avere vinto i tre grandi Giri e uno dei soli quattro corridori (insieme a Merckx, Hinault e Gimondi) ad aver vinto i tre Grandi Giri e almeno due classiche monumento; per Caruso invece, dopo una carriera da gregario di lusso, gli ultimi anni stanno portando finalmente anche le meritate soddisfazioni personali. Parola adesso alla strada: comincia la terza tappa del Giro di Sicilia 2022! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA GIRO DI SICILIA 2022 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA CORSA

La diretta tv del Giro di Sicilia 2022 sarà garantita almeno parzialmente in chiaro per tutti da Rai Sport + HD (canale numero 58), il cui collegamento inizierà alle ore 13.50 per seguire il finale della terza tappa Realmonte-Piazza Armerina, che sarà di conseguenza visibile anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

GIRO DI SICILIA 2022: PARLA CARUSO

Mentre aspettiamo il via alla diretta del Giro di Sicilia 2022 anche per l’odierna terza tappa, torniamo a quanto abbiamo visto ieri a Caltanissetta, con la vittoria di giornata e la maglia gialla rossa di leader della classifica generale per Damiano Caruso. Una grande gioia per il siciliano della Bahrain Victorious, che però al Giro di Sicilia 2022 è in gara con la Nazionale italiana e dopo la vittoria aveva dichiarato in conferenza stampa: “Sono davvero molto emozionato, per tanti motivi.

Ho vinto nella mia Sicilia, con la maglia della Nazionale, in una situazione di squadra particolare insieme a dei ragazzi meritevoli. Adesso ho anche la maglia di leader, non posso chiedere di più. Correre sull’Etna sarà una grande emozione, penso sia una delle zone più belle in cui mi sono mai allenato. Da appassionato di ciclismo e da ciclista, spero che l’ultimo giorno ci sia una grande battaglia tra me, Vincenzo (Nibali, ndR) e gli altri corridori. Speriamo soprattutto che ci sia tanta gente e che si possa divertire”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GIRO DI SICILIA 2022: TAPPA PER GLI ATTACCANTI

La diretta del Giro di Sicilia 2022 oggi, giovedì 14 aprile, giunge alla sua terza tappa Realmonte-Piazza Armerina di 171 km, una frazione che dovrebbe essere simile alla precedente, senza grandi salite ma anche quasi del tutto priva di pianura, perfetta per gli attaccanti e magari anche per qualche altra novità nella classifica generale del Giro di Sicilia 2022. Già ieri ne abbiamo viste delle belle con la vittoria di Damiano Caruso a Caltanissetta davanti a Vincenzo Nibali e Domenico Pozzovivo, quindi i campioni più amati ed attesi di questa corsa si sono già messi in luce e adesso sono i grandi favoriti per giocarsi la vittoria finale del Giro di Sicilia 2022, però magari pure il successo di giornata a Piazza Armerina.

Tutto si deciderà venerdì, in occasione dell’arrivo della quarta e ultima tappa in cima all’Etna, ma già oggi bisognerà stare molto attenti perché la pianura di fatto è finita già il primo giorno, quando fu Matteo Malucelli a prendersi la vittoria in volata a Bagheria, aprendo così quello che per ora è un 100% di vittorie per la Nazionale italiana in questa bella Settimana Santa che il ciclismo sta vivendo in Sicilia. Adesso però ecco tutto quello che c’è da sapere per seguire al meglio anche oggi la diretta del Giro di Sicilia 2022 della terza tappa Realmonte-Piazza Armerina.

DIRETTA GIRO DI SICILIA 2022: PERCORSO 3^ TAPPA

Per capire meglio che cosa potrebbe riservarci oggi la diretta Giro di Sicilia 2022, è naturalmente decisivo conoscere meglio il percorso della terza tappa Realmonte-Piazza Armerina di 171 km, con una stuzzicante altimetria accidentata che potrebbe accendere ancora una volta lo spettacolo. La partenza avrà luogo da Realmonte alle ore 11.10 e si pedalerà fra le province di Agrigento, Caltanissetta, Catania ed infine Enna. Di saliscendi ce ne saranno parecchi già nella prima metà del percorso, ad esempio verso quello che formalmente sarà l’unico GPM di giornata, che sarà collocato a Naro al km 34,4.

Guai però a pensare che sia facile una tappa con un solo GPM, per giunta lontano dal traguardo: nell’entroterra della Sicilia la pianura praticamente non esiste e ci attende quindi susseguirsi di salite e discese più o meno lunghe, raramente difficili ma che alla lunga si faranno sentire sulle gambe. Sarà posto in cima a una salitella anche il Traguardo Volante di giornata a Caltagirone, al km 140,2. Il finale di tappa sarà a sua volta tutto leggermente a salire fino all’arrivo di Piazza Armerina. Gli ultimi 3 km avranno una breve salita che porta all’abitato di Piazza Armerina (media 5%), poi gli ultimi 1500 metri saranno praticamente rettilinei ma prima in discesa e poi di nuovo leggermente a salire, perché solo gli ultimi 200 metri prima del traguardo saranno in piano.











