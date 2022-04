Diretta Giro di Sicilia 2022/ Streaming video Rai 4^ tappa (oggi 15 aprile)

DIRETTA GIRO DI SICILIA 2022: ARRIVO IN SALITA!

Gran finale per la diretta del Giro di Sicilia 2022 oggi, venerdì 15 aprile, perché seguiremo la quarta tappa Ragalna-Etna di 140 km, la frazione più breve ma anche determinante dal momento che sarà l’arrivo in salita che decreterà tutti i verdetti anche nella classifica generale del Giro di Sicilia 2022. Ieri ne abbiamo viste delle belle con la vittoria di Fran Miholjevic con un acuto a sorpresa ma certamente più che meritato a Piazza Armerina, coronando una fuga da lontano e poi nel finale un attacco in solitaria per staccare i compagni di fuga e resistere al ritorno del gruppo.

Azione meravigliosa per il giovane croato, ma naturalmente oggi l’Etna chiamerà i big, che d’altronde erano stati protagonisti già mercoledì, giorno caratterizzato dalla vittoria di Damiano Caruso a Caltanissetta davanti a Vincenzo Nibali e Domenico Pozzovivo, i campioni più amati ed attesi di questa corsa che dovrebbero essere i grandi favoriti per giocarsi la vittoria finale del Giro di Sicilia 2022. Adesso allora non perdiamo altro tempo: ecco tutto quello che c’è da sapere per seguire al meglio anche oggi la diretta del Giro di Sicilia 2022 della quarta tappa Ragalna-Etna.

DIRETTA GIRO DI SICILIA 2022 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA CORSA

La diretta tv del Giro di Sicilia 2022 sarà garantita almeno parzialmente in chiaro per tutti da Rai Sport + HD (canale numero 58), il cui collegamento inizierà alle ore 13.50 per seguire il finale della quarta tappa Ragalna-Etna, che sarà di conseguenza visibile anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO DI SICILIA 2022: PERCORSO 4^ TAPPA

Per capire meglio che cosa potrebbe riservarci oggi la diretta Giro di Sicilia 2022, è naturalmente decisivo conoscere meglio il percorso della quarta tappa Ragalna-Etna di 140 km, la decisiva frazione finale con un durissimo arrivo in salita che incoronerà il vincitore finale. La partenza avrà luogo da Ragalna alle ore 11.30 e si pedalerà interamente nella provincia di Catania. L’Etna è un grande classico anche per il Giro d’Italia (che lo affronterà anche il mese prossimo), stavolta si salirà dal versante Est di Piano Provenzana. Di saliscendi ce ne saranno parecchi già nella prima metà del percorso, ad esempio verso quello che sarà il primo GPM di giornata, che sarà collocato a Contrada Giuliana al km 78,4.

Di pianura praticamente non ce ne sarà mai, ma subito dopo questo GPM ci sarà una lunga discesa che porterà la corsa al traguardo volante di Mascali al km 101,9. Da quel momento in poi sarà quasi tutta salita: inizierà infatti la seconda ascesa a Contrada Giuliana, diversa e leggermente più impegnativa della precedente, con GPM al km 117,5 e subito dopo la vera e propria salita dell’Etna. L’ascesa finale misura 18 km sul versante Est dell’Etna, seguendo un ritmico alternarsi di tornanti lungo colate di lava più o meno recenti. La pendenza media è del 6%, ma dopo il bivio del Rifugio Citelli ci sarà anche un tratto di discesa, mentre gli ultimi 3 km presentano la pendenza media maggiore (circa 9%) e il picco di pendenza massima dell’11% a 1500 m dall’arrivo sull’Etna.

