Diretta Giro di Svizzera 2019/ Streaming video e tv: percorso e vincitore 6^ tappa

Il Giro di Svizzera 2019 è in diretta anche oggi, giovedì 20 giugno, con la sesta tappa Einsiedeln-Flumserberg di 120,2 km, frazione molto breve – la più corta fra quelle in linea per l’edizione numero 83 del Giro di Svizzera -, ma che ci proporrà pure l’attesissimo primo arrivo in salita di uno degli appuntamenti più significativi della stagione del grande ciclismo. Il Giro di Svizzera dunque da oggi entrerà nel vivo, dopo la partenza sabato scorso con una breve cronometro e alcune frazioni interlocutorie ci attendono oggi questo arrivo in salita, domani il tappone del San Gottardo, sabato la cronometro più lunga e domenica un’altra giornata ricca di salite. Se finora c’è stata gloria per corridori quali Peter Sagan ed Elia Viviani, da oggi si cambia pagina e chi punta alla classifica deve cominciare a fare sul serio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL GIRO DI SVIZZERA (6^ TAPPA)

La diretta tv del Giro di Svizzera 2019 sarà garantita oggi per la sesta tappa Einsiedeln-Flumserberg dalle ore 16.00 per gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno infatti seguire il Giro di Svizzera sui canali di Eurosport e per la precisione oggi su Eurosport 2, disponibile al numero 211 della piattaforma; di conseguenza le fasi salienti di questa tappa saranno disponibili pure in diretta streaming video tramite Eurosport Player oppure Sky Go.

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2019: PERCORSO 6^ TAPPA EINSIEDELN-FLUMSERBERG

Per presentare la diretta Giro di Svizzera per questa sesta tappa dell’edizione 2019, possiamo adesso approfondire l’analisi del percorso della Einsiedeln-Flumserberg, che finora abbiamo descritto solamente per sommi capi nelle sue caratteristiche di frazione breve ma molto impegnativa. Detto che la partenza avrà luogo alle ore 14.15 da Einsiedeln, località del Canton Svitto che aveva già ospitato l’arrivo della frazione di ieri, oggi invece l’arrivo a Flumserberg, nel Cantone San Gallo, sarà atteso indicativamente fra le ore 17.10 e le 17.30. Questa breve tappa vivrà quasi per intero dell’attesa della salita finale proprio verso l’arrivo in salita di Flumserberg. In precedenza ci saranno alcuni saliscendi fra i quali un solo Gran Premio della Montagna a Wildhaus, ma pure diversi tratti pianeggianti come quello che ci porterà ai piedi della salita finale, che sarà caratterizzata da 8,5 chilometri al 9% di pendenza media e sarà valido anche come Gpm giustamente di prima categoria, sul quale tutti i big dovranno scoprire le loro carte.



