Diretta Giro di Svizzera 2019/ Streaming video e tv: percorso e vincitore 7^ tappa

Il Giro di Svizzera 2019 in diretta oggi, venerdì 21 giugno, ci proporrà la settima tappa Unterterzen-San Gottardo di 216,6 km, frazione che sarà la più lunga e anche la più difficile dell’edizione numero 83 del Giro di Svizzera, un tappone che certamente avrà peso determinante nell’economia della corsa a tappe elvetica. Il Giro di Svizzera già ieri con l’arrivo in salita a Flumserberg ha cambiato passo dopo giorni in cui le emozioni maggiori erano date dai duelli in volata tra Peter Sagan e il nostro Elia Viviani, ma oggi sarà una frazione ancora più impegnativa, sia per il chilometraggio (ben 96 km in più rispetto a ieri) sia perché il percorso prevederà due salite molto lunghe, tra cui naturalmente quella verso l’arrivo in cima al San Gottardo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL GIRO DI SVIZZERA (7^ TAPPA)

La diretta tv del Giro di Svizzera 2019 sarà garantita oggi per la settima tappa Unterterzen-San Gottardo dalle ore 16.00 per gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno infatti seguire il Giro di Svizzera sui canali di Eurosport e per la precisione oggi su Eurosport 2, disponibile al numero 211 della piattaforma; di conseguenza le fasi salienti di questa tappa saranno disponibili pure in diretta streaming video tramite Eurosport Player oppure Sky Go.

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2019: PERCORSO 7^ TAPPA UNTERTERZEN-SAN GOTTARDO

Per presentare la diretta Giro di Svizzera per questa settima tappa dell’edizione 2019, possiamo adesso approfondire l’analisi del percorso della Unterterzen-San Gottardo, che come abbiamo già accennato sarà un tappone di alta montagna davvero molto impegnativo. Detto che la partenza avrà luogo già alle ore 11.20 da Unterterzen, località del Cantone San Gallo, a causa della lunghezza del percorso, ecco che l’arrivo in cima al San Gottardo (scalato dal versante del Canton Ticino, dunque oggi Svizzera italiana protagonista) sarà atteso indicativamente fra le ore 17.00 e le 17.40. Dopo una cinquantina di chilometri pianeggianti, ci sarà da affrontare un primo breve Gpm con la salita di Flims, ma la tappa entrerà nel vivo affrontando la lunga salita del Passo del Lucomagno, Gran Premio della Montagna di prima categoria, 16,5 km al 5,3% di pendenza media, dunque non durissima ma che resterà sulle gambe. Segue una lunghissima discesa verso Biasca, dove si ricomincerà a salire prima gradualmente fino ad Ambri, poi ecco la vera e proprio salita verso l’arrivo al San Gottardo. Gli ultimi 12,4 chilometri presentano una pendenza media del 7,1% e pure un ultimo tratto in sterrato, dunque oggi ci sarà la possibilità di fare distacchi, tra le difficoltà anche la lunghezza della tappa e l’altitudine (si superano i 2000 metri) si faranno sentire.



