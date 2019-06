Diretta Giro di Svizzera 2019/ Streaming video e tv: percorso e vincitore 9^ tappa

Il Giro di Svizzera 2019 in diretta oggi, domenica 23 giugno, ci proporrà la nona tappa Goms Goms, la frazione conclusiva che misurerà appena 101,5 km ma sarà comunque durissima a causa di tre lunghe e impegnative salite che emetteranno tutti i verdetti sulla classifica dell’edizione numero 83 del Giro di Svizzera, che negli ultimi tre giorni ha riservato solo emozioni, in particolare con l’arrivo al San Gottardo e poi con la cronometro di ieri sempre a Goms, sede dell’ultimo weekend della corsa elvetica. Dopo la prova contro il tempo, oggi questo Giro di Svizzera si chiude con altre emozioni. Non sarà un arrivo in salita, tuttavia ci sarà molto da scalare e chi avesse il coraggio di attaccare da lontano potrebbe anche scrivere una pagina di storia da ricordare a lungo. Di certo non si potrà però attendere troppo: la parte impegnativa non è vicinissima al traguardo, servirà anche coraggio per chi volesse modificare in extremis le gerarchie del Giro di Svizzera.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL GIRO DI SVIZZERA (9^ TAPPA)

La diretta tv del Giro di Svizzera 2019 sarà garantita oggi per la nona tappa Goms Goms dalle ore 14.30 per gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno infatti seguire il Giro di Svizzera sui canali di Eurosport e per la precisione oggi su Eurosport 2, disponibile al numero 211 della piattaforma; di conseguenza le fasi salienti di questa tappa saranno disponibili pure in diretta streaming video tramite Eurosport Player oppure Sky Go.

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2019: PERCORSO 9^ TAPPA GOMS GOMS

Per presentare la diretta Giro di Svizzera per questa nona tappa dell’edizione 2019, possiamo adesso approfondire l’analisi del percorso della Goms Goms, frazione che avrà dunque partenza e arrivo nella piccola località del Canton Vallese protagonista indiscussa del gran finale del Giro di Svizzera numero 83, dal momento che ha già ospitato la cronometro di ieri. Bisogna notare che il percorso è stato modificato rispetto a quanto previsto in origine, sarà comunque una giornata molto impegnativa fin dalla partenza fissata alle ore 13.10, mentre l’arrivo è previsto intorno alle 16.15-16.30.

Attenzione proprio alle primissime fasi, perché si partirà immediatamente in salita, con tutte le incognite che ciò comporta: i primi 13,3 km ci porteranno infatti ai 2478 metri di quota del Passo della Novena (Nufenenpass), un Gran Premio della Montagna Hors Categorie (i più difficili), come d’altronde saranno HC anche le due successive salite di questa giornata dal chilometraggio breve ma durissima fin da subito.

Lunga discesa verso Airolo e poi si tornerà a salire verso il San Gottardo (km 49), che sarà dunque protagonista anche oggi. Discesa e ancora una volta si tornerà subito a salire, questa volta verso il Passo della Furka (km 75). Saranno tre salite lunghe e tutte ben oltre i 2000 metri di quota – per il Furka 2436 -, di conseguenza tutto potrà succedere. L’unico tratto pianeggiante saranno gli ultimi 10 km, dal termine della discesa fino all’arrivo di Goms, dove saranno decretati i verdetti di questo Giro di Svizzera.



