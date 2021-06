Diretta Giro di Svizzera 2021/ Streaming video tv: ancora salite (6^ tappa)

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2021: SIAMO ENTRATI NEL VIVO!

Altro giorno, altre salite: oggi venerdì 11 giugno la diretta del Giro di Svizzera 2021 ci proporrà la seconda giornata consecutiva in alta quota dopo quella che ieri ha visto il doppio colpo di Richard Carapaz, vincitore e nuovo leader: l’appuntamento sarà infatti con la sesta tappa Andermatt-Disentis Sedrun di 130 km, una frazione breve ma decisamente complicata, che darà sicuramente un nuovo scossone alla classifica generale del Giro di Svizzera 2021, che già ha combiato passo ieri con l’arrivo in quota a Leukerbad. Siamo dunque ormai nel vivo del Tour de Suisse, che quest’anno è di “sole” otto tappe rispetto alle tradizionali nove e nella sua prima parte ha esaltato Mathieu Van der Poel, ma nella sua seconda metà è micidiale, con tre frazioni di montagna più una cronometro a sua volta accidentata che ci terrà compagnia domani. Adesso però i riflettori sono puntati tutti sulla sesta tappa di oggi, perché la diretta Giro di Svizzera 2021 nelle prossime ore ci riserverà pochi chilometri, ma davvero molto duri: cosa accadrà dunque sul traguardo di Disentis-Sedrun?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL GIRO DI SVIZZERA (6^ TAPPA)

La diretta tv del Giro di Svizzera 2021 sarà garantita per la sesta tappa odierna nella sua fase decisiva sui canali di Eurosport, il canale tematico europeo sportivo disponibile su abbonamento; di conseguenza le fasi salienti di questa tappa saranno disponibili pure in diretta streaming video tramite Eurosport Player oppure Sky Go o DAZN, nei cui pacchetti è compreso Eurosport.

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2021: IL PERCORSO DELLA 6^ TAPPA

In attesa di scoprire cosa succederà oggi nella diretta del Giro di Svizzera 2021, naturalmente si deve presentare il percorso della sesta tappa Andermatt-Disentis Sedrun di 130 km, che ha dovuto subire delle modifiche rispetto a quanto annunciato originariamente a causa della presenza di neve su alcuni passi alpini, ma resta decisamente impegnativa, anche se forse con un finale non così selettivo. La partenza da Andermatt avrà luogo alle ore 13.54, mentre l’arrivo del vincitore a Disentis Sedrun come sempre indicativamente verso le 17.15-17.30. Pronti via ed immediatamente si salirà verso il Passo del San Gottardo per raggiungere i 2106 metri sul livello del mare dopo 8,5 km di salita al 7,2% di pendenza media, la bagarre potrebbe regalare colpi di scena fin da subito. Una lunga discesa porterà poi a un breve tratto pianeggiante, poi un falsopiano in salita condurrà la corsa ad Olivone, dove ufficialmente inizierà il GPM del Passo del Lucomagno, lungo ben 18 chilometri anche se con una pendenza media del 5,6%. Molto lunga la discesa, ci saranno poi lo strappo di Via Lucmagn (1200 metri al 5,1%) e una leggera salita fino all’arrivo a Disentis Sedrun.

