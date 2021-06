Diretta Giro di Svizzera 2021/ Streaming video tv: arrivo in salita (5^ tappa)

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2021: IERI TAPPA VINTA DA BISSENGER!

Oggi, giovedì 10 giugno 2021, la diretta del Giro di Svizzera 2021 entrerà decisamente nel vivo con il suo primo arrivo in salita: l’appuntamento sarà infatti con la quinta tappa Gstaad-Leukerbad di 172 km, una frazione logicamente molto attesa anche in ottica classifica generale perché sarà il primo momento della verità per gli scalatori in gara al Giro di Svizzera 2021, come da tradizione caratterizzato da molte grandi salite. Si riparte da Gstaad dove già avevamo avuto l’arrivo della tappa di ieri vinta dal padrone di casa Stefan Bissegger, finora possiamo dire che il principale protagonista della diretta del Giro di Svizzera 2021 sia stato Mathieu Van der Poel, che ha confermato per l’ennesima volta la sua classe con due successi di tappa e il primato attuale in graduatoria, ma da oggi il Tour de Suisse entra nella sua fase decisiva: l’arrivo in salita di Leukerbad apre una durissima seconda metà del Giro di Svizzera 2021, con tre frazioni di montagna più una cronometro. Da oggi dunque sono attesi in primo piano coloro che vogliono vincere questo Giro di Svizzera, a partire da Richard Carapaz: cosa accadrà a Leukerbad?

La diretta tv del Giro di Svizzera 2021 sarà garantita per la quinta tappa odierna nella sua fase decisiva sui canali di Eurosport, il canale tematico europeo sportivo disponibile su abbonamento; di conseguenza le fasi salienti di questa tappa saranno disponibili pure in diretta streaming video tramite Eurosport Player oppure Sky Go o DAZN, nei cui pacchetti è compreso Eurosport.

In attesa di scoprire cosa succederà oggi in diretta dal Giro di Svizzera 2021, andiamo a presentare il percorso della quinta tappa Gstaad-Leukerbad di 172 km, che come abbiamo già ampiamente accennato sarà il primo arrivo in salita di questo Tour de Suisse; la partenza da Gstaad avrà luogo alle ore 13.03, mentre l’arrivo del vincitore a Leukerbad è previsto indicativamente circa alle ore 17.30. Con la quinta tappa si cambia dunque marcia e l’arrivo a Leukerbad ci darà risposte per la classifica generale. Dopo la partenza da Gstaad, i corridori incontreranno subito la salita del Col du Pillon (6,8 km al 5,1%) che potrebbe scatenare la bagarre, perché in tanti vorranno andare in fuga e bisognerà scoprire chi attaccherà; dopo una lunga discesa, ci saranno però circa 100 chilometri quasi completamente pianeggianti, fino al breve strappo di Varenstrasse che ci porterà poi agli ultimi 30 chilometri di gara, dove si affronterà l’impegnativa ascesa di Erschmatt (8 km all’8,4%), che comincerà già a selezionare il gruppo prima della salita finale verso l’arrivo di Leukerbad, primo momento decisivo del Giro di Svizzera 2021.

