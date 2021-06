Diretta Giro di Svizzera 2021/ Streaming video tv: finale ostico (4^ tappa)

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2021: VAN DER POEL MAGLIA GIALLA!

Oggi, mercoledì 9 giugno 2021, ci farà ancora compagnia la diretta del Giro di Svizzera 2021: l’appuntamento sarà infatti con la quarta tappa St. Urban–Gstaad di 171 km, una frazione che si annuncia non troppo difficile ma che una salita nel finale renderà insidiosa, trampolino ideale per gli attaccanti come spesso accade sulle strade del Giro di Svizzera – il finale era ad esempio molto invitante pure lunedì, mentre domenica l’apertura del Giro di Svizzera 2021 era stata con una breve cronometro e nei prossimi giorni ci aspettano molte grandi salite. La classifica generale dovrebbe essere un affare riservato a chi sa andare forte quando la strada sale. Intanto nella terza tappa che si è corsa ieri ha vinto Van der Poel che ha preceduto Christophe Laporte e Julian Alaphilippe. L’olandese Van der Poel ha indossato la maglia gialla di leader. I nomi nobili da seguire con la massima attenzione nella diretta del Giro di Svizzera 2021 sono davvero tanti, oggi in copertina dovrebbe andare chi sa attaccare e fare la differenza in frazioni collinari non troppo difficili: la quarta tappa del Tour de Suisse dunque potrebbe fare gola a molti, la strada ci dirà chi avrà la meglio a Gstaad…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL GIRO DI SVIZZERA (4^ TAPPA)

La diretta tv del Giro di Svizzera 2021 sarà garantita per la quarta tappa odierna nella sua fase decisiva sui canali di Eurosport, il canale tematico europeo sportivo disponibile su abbonamento; di conseguenza le fasi salienti di questa tappa saranno disponibili pure in diretta streaming video tramite Eurosport Player oppure Sky Go o DAZN, nei cui pacchetti è compreso Eurosport.

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2021: IL PERCORSO DELLA 4^ TAPPA

In attesa di scoprire cosa succederà oggi in diretta dal Giro di Svizzera 2021, andiamo a presentare il facile – ma insidioso nel finale – percorso della quarta tappa St. Urban–Gstaad di 171 km; la partenza da St. Urban avrà luogo alle ore 13.12, mentre l’arrivo del vincitore a Gstaad è previsto indicativamente dopo circa quattro ore di gara. Tappa che offrirà un percorso in maggioranza pianeggiante, ma al Giro di Svizzera 2021 – come d’altronde quasi sempre al Tour de Suisse – di gloria ce n’è poca per i velocisti, che di conseguenza anche oggi rischiano di rimanere tagliati fuori dalla lotta per la vittoria di tappa. Questo perché nel finale si dovrà affrontare l’ascesa di Saanenmöser, una salita di 7500 metri piuttosto pedalabile (la pendenza media sarà del 4,4%) ma il cui scollinamento sarà posto a soli 10 km dall’arrivo di Gstaad, che saranno quasi tutti in discesa e dunque a loro volta terreno fertile per altri possibili attacchi. Chi dovesse transitare in cima con una manciata di secondi di vantaggio potrebbe prendersi la tappa e di conseguenza questo dovrebbe essere un finale per attaccanti.

