Diretta Giro di Svizzera 2021/ Streaming video tv: possibile volata? (3^ tappa)

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2021: TAPPA ANCORA DI SALISCENDI!

Siamo ancora in diretta con il Giro di Svizzera 2021 oggi, martedì 8 giugno 2021: l’appuntamento sarà infatti con la terza tappa Lachen-Pfaffnau di 182,1 km, una frazione mossa che presenta dunque similitudini con quella di ieri, mentre ricordiamo che domenica l’apertura del Giro di Svizzera 2021 era stata con una breve cronometro. In Svizzera d’altronde dominano le montagne e dunque anche nelle frazioni non durissime c’è sempre comunque da fare i conti con numerosi saliscendi.

I nomi nobili da seguire con la massima attenzione nella diretta del Giro di Svizzera 2021 sono davvero tanti, da Julian Alaphilippe e Mathieu Van der Poel come cacciatori di tappe al rientro di Tom Dumoulin, fino a Richard Carapaz che potrebbe essere il principale nome di riferimento per la classifica generale, dove Ineos andrà dunque a caccia dell’ennesimo successo stagionale nelle corse a tappe. Oggi però potrebbe anche essere una giornata per velocisti, perché il percorso è ondulato ma non durissimo: il Tour de Suisse però non è corsa da sprinter e potrebbe di conseguenza beneficiarne una fuga da lontano.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL GIRO DI SVIZZERA (3^ TAPPA)

La diretta tv del Giro di Svizzera 2021 sarà garantita per la terza tappa odierna nella sua fase decisiva sui canali di Eurosport, il canale tematico europeo sportivo disponibile su abbonamento; di conseguenza le fasi salienti di questa tappa saranno disponibili pure in diretta streaming video tramite Eurosport Player oppure Sky Go o DAZN, nei cui pacchetti è compreso Eurosport.

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2021: IL PERCORSO DELLA 3^ TAPPA

In attesa di scoprire cosa succederà oggi in diretta dal Giro di Svizzera 2021, andiamo a presentare il percorso della terza tappa Lachen-Pfaffnau; la partenza da Lachen avrà luogo alle ore 12.50, mentre l’arrivo del vincitore a Pfaffnau è previsto indicativamente poco dopo le 17.00. Tappa mossa ma altimetricamente non troppo impegnativa, potrebbe anche essere un’occasione per velocisti, che però dovranno sudarsela. Dopo una parte iniziale piuttosto ostica e che certamente favorirà gli attacchi, il tratto centrale sarà più semplice, con solo alcuni brevi strappi (GPM a Bottenwilerstrasse, ma sarà una salita di 2,4 km al 6,2% di pendenza media) prima di transitare una prima volta sul traguardo, a 46 chilometri dalla conclusione. Da qui inizierà il circuito finale comprendente l’ascesa di Ohmstalerstrasse (3,4 km al 6,1%), posta a -24 chilometri, che sarà seguita da una discesa irregolare e da un tratto conclusivo in leggera salita per giungere all’arrivo di Pfaffnau; fuga da lontano o sprint di gruppo, magari ristretto?

