DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2023, CLASSIFICA/ Video streaming tv: così l’anno scorso (1^ tappa, 11 giugno)

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2023: L’ANNO SCORSO

Mentre aspettiamo che prenda il via la diretta del Giro di Svizzera 2023 con la prima tappa a cronometro ad Einsiedeln, possiamo ricordare che cosa era successo un anno fa al Tour de Suisse, cominciando naturalmente dalla prima tappa, che però nel 2022 era in linea e vide la vittoria del britannico Stephen Williams. Fu un’edizione purtroppo turbata da tantissimi ritiri dovuti al Covid, tra cui quello di Aleksandr Vlasov, costretto ad abbandonare il Giro di Svizzera subito dopo esserne diventato il leader vincendo la quinta tappa.

Tantissimi protagonisti dello scorso Giro di Svizzera lo sono stati quest’anno al Giro d’Italia: vittorie di tappa andarono infatti ad Andreas Leknessund, Nico Denz, Thibaut Pinot e infine Remco Evenepoel nella cronometro dell’ultimo giorno (ma ricordiamo che una tappa fu vinta anche da Peter Sagan), ma soprattutto che il trionfatore del Tour de Suisse 2022 fu il britannico Geraint Thomas, che si impose nella classifica generale finale con 1’12” sul colombiano Sergio Higuita e 1’16” sul danese Jakob Fuglsang. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2023 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA CORSA

La diretta tv del Giro di Svizzera 2023 sarà garantita ogni giorno sul canale Eurosport 2, il canale tematico europeo sportivo disponibile su abbonamento al numero 212 della piattaforma di Sky Sport; di conseguenza le fasi salienti di questa tappa saranno disponibili pure nella diretta streaming video del Giro di Svizzera 2023 tramite Discovery + e Sky Go oppure anche DAZN, nel cui pacchetto è compreso Eurosport.

GIRO DI SVIZZERA 2023: SI PARTE OGGI!

Da oggi, domenica 11 giugno, la diretta del Giro di Svizzera 2023 farà compagnia agli appassionati di ciclismo. Si comincia con la prima tappa cronometro Einsiedeln-Einsiedeln, di 12,7 km. Si conclude oggi il Delfinato ma è tempo anche di Tour de Suisse, che da sempre caratterizza il mese di giugno e storicamente era considerato la corsa a tappe più importante fuori dai Grandi Giri di tre settimane. Nel ciclismo attuale qualcosa è cambiato, ma il Giro di Svizzera resta un appuntamento di grande prestigio e naturalmente caratterizzato da tante montagne, come è inevitabile che sia nella Confederazione Elvetica.

Oggi tuttavia si comincia con una prova contro il tempo e quindi attenzione a questa cronometro che subito porterà modifiche alla classifica del Giro di Svizzera 2023, corsa che proverà ad affascinarci con molti big ai nastri di partenza. Per la classifica potremmo citare in particolare l’astro nascente spagnolo Juan Ayuso della UAE Team Emirates e il veterano francese Romain Bardet del Team DSM, ma è molto atteso anche il rientro in gruppo di Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) dopo il ritiro per Covid dal Giro d’Italia. Per il Belgio attenzione anche a Wout Van Aert, perché il fenomeno della Jumbo-Visma sarà il nome di cartello per le vittorie di tappa, mentre per l’Italia purtroppo dobbiamo registrare la rinuncia di Filippo Ganna, che sarebbe stato sotto i riflettori a maggior ragione pensando alla cronometro di oggi. Adesso allora è giunto il momento di scoprire che cosa ci riserverà la diretta Giro di Svizzera 2023 oggi nella prima tappa cronometro Einsiedeln-Einsiedeln e tutte le info per seguirla al meglio.

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2023: PERCORSO 1^ TAPPA

Parlando della diretta Giro di Svizzera 2023, eccoci ora a conoscere meglio il percorso della prima tappa cronometro Einsiedeln-Einsiedeln di 12,7 km, che servirà a rompere il ghiaccio con una frazione che subito fornirà indicazioni anche per la classifica di questa edizione del Tour de Suisse. La partenza del primo corridore in gara è in programma alle ore 14.25 evidentemente da Einsiedeln, località del Canton Svitto che è celebre soprattutto per la sua abbazia benedettina, il luogo di culto probabilmente più significativo di tutta la Svizzera.

Dal punto di vista strettamente agonistico, non si potrà sottovalutare questa cronometro, perché 12,7 km non sono così pochi, soprattutto per una corsa di otto giorni, anche se naturalmente nelle prossime tappe ci saranno tantissime salite e infine un’altra cronometro all’ultimo giorno. Il percorso di oggi sarà quasi completamente pianeggiante, quindi ideale per gli specialisti delle prove contro il tempo: sarebbe stato una sorta di invito a nozze per il nostro Filippo Ganna, lo sarà comunque per i principali favoriti per la vittoria di tappa e quindi la prima maglia di leader della classifica del Giro di Svizzera 2023.











