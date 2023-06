DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2023, CLASSIFICA/ Video streaming tv: il protagonista atteso (oggi lunedì 12 giugno)

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2023: IL PROTAGONISTA

Mettiamo in copertina Wout Van Aert in vista della diretta della seconda tappa del Giro di Svizzera 2023. Innanzitutto, dobbiamo notare che questa è la prima partecipazione in carriera per il belga della Jumbo-Visma al Tour de Suisse, perché abitualmente Van Aert disputava il Giro del Delfinato in preparazione al Tour de France, tra l’altro con eccellenti risultati.

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2023, CLASSIFICA/ Stefan Kueng ha vinto la cronometro ed è leader! (1^ tappa)

Infatti Van Aert ha partecipato per tre volte alla breve corsa a tappe francese del mese di giugno, vincendo sempre la classifica a punti e cogliendo abbondanti successi di tappa, per la precisione due nel 2019, uno nei 2020 e di nuovo due nel 2022, dopo aver saltato l’edizione del 2021, anno nel quale Wout Van Aert non partecipò né al Giro del Delfinato né naturalmente al Giro di Svizzera, dove ha fatto ieri il suo debutto. Parlando di corse a tappe di una settimana, spicca naturalmente il secondo posto alla Tirreno-Adriatico del 2021, unica occasione in cui Wout Van Aert ha fatto classifica, scenario che tuttavia non dovrebbe essere realistico al Giro di Svizzera 2023, così pieno di grandi montagne… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2022/ 8^ tappa oggi: ha vinto Thomas, cronometro a Evenepoel

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2023 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA CORSA

La diretta tv del Giro di Svizzera 2023 sarà garantita ogni giorno sul canale Eurosport 2, il canale tematico europeo sportivo disponibile su abbonamento al numero 212 della piattaforma di Sky Sport; di conseguenza le fasi salienti di questa tappa saranno disponibili pure nella diretta streaming video del Giro di Svizzera 2023 tramite Discovery + e Sky Go oppure anche DAZN, nel cui pacchetto è compreso Eurosport.

LA SECONDA TAPPA!

La diretta del Giro di Svizzera 2023 oggi, lunedì 12 giugno, ci proporrà la seconda tappa Beromunster-Nottwil di 174 km. Sarà naturalmente la prima frazione in linea di questa edizione del Tour de Suisse dopo la cronometro d’apertura disputata ieri. Potremmo definirla una tappa interlocutoria, dal momento che invece domani già ci sarà un impegnativo arrivo in salita che sicuramente chiamerà all’azione tutti i big che puntano alla classifica generale del Giro di Svizzera 2023, un appuntamento ricchissimo di tradizione nella storia del ciclismo internazionale e che conserva sempre grande prestigio, grazie anche alle tante montagne della Confederazione Elvetica.

Diretta/ Giro di Svizzera 2022: Pinot ha vinto la 7^ tappa, Higuita maglia gialla!

Oggi però, come già accennato, potrebbe essere giorno da velocisti, o comunque potrebbe esserci spazio per un arrivo in volata, considerando che i tre GPM di giornata saranno tutti piuttosto facili e due di essi anche parecchio lontani dal traguardo. Volendo fare un solo nome, potremmo sicuramente dire che sarà Wout Van Aert il protagonista più atteso sulle strade del Tour de Suisse, considerate le caratteristiche tecniche del percorso che fra poco andremo ad esaminare. Adesso allora è giunto proprio il momento di scoprire che cosa ci riserverà la diretta Giro di Svizzera 2023 nella seconda tappa Beromunster-Nottwil e tutte le info per seguirla al meglio.

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2023: PERCORSO 2^ TAPPA

Parlando della diretta Giro di Svizzera 2023, eccoci ora a conoscere meglio il percorso della seconda tappa Beromunster-Nottwil di 174 km, che sarà naturalmente la prima frazione di linea di questa edizione del Tour de Suisse. La partenza è in programma alle ore 13.09 evidentemente da Beromunster, località del Cantone di Lucerna che sarà grande protagonista in questa seconda tappa. Vi saranno numerosi saliscendi fin dai primi chilometri e avremo infatti due Gran Premi della Montagna nei primi 50 km, anche se entrambi di terza categoria e quindi non particolarmente impegnativi.

Questa sarà una costante per gran parte della tappa: un percorso con pochissima pianura vera e propria, ma anche poche salite, tanto che avremo in totale appena tre GPM, con il terzo e ultimo che sarà collocato al km 150,8. Abbastanza vicini al traguardo saranno anche i due sprint intermedi, collocati rispettivamente ai km 123 e 156,2, staremo a vedere se anche questi traguardi volanti aumenteranno la bagarre verso l’arrivo di Nottwil, dove comunque potrebbe essere possibile uno sprint di gruppo, dal momento che si tratta verosimilmente della tappa più facile dell’intero Giro di Svizzera 2023.

CLASSIFICA GIRO DI SVIZZERA 2023

1. Stefan Kueng 13’31’’

2. Remco Evenepoel +0’06’’

3. Wout Van Aert +0’10’’

4. Magnus Shieffield +0’11’’

5. Johan Price Pejtersen +0’17’’

6. Mattias Skjelmose +0’19’’

7. Stefan Bissegger +0’20’’

8. Matteo Sobrero +0’20’’

9. Kasper Asgreen +0’23’’

10. Juan Ayuso +0’25’’











© RIPRODUZIONE RISERVATA