DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2025, CLASSIFICA: SI PARTE DA KÜSSNACHT

Il fascino di una corsa fra le più tradizionali per il ciclismo ci farà compagnia da oggi, domenica 15 giugno, grazie alla diretta Giro di Svizzera 2025. Si comincia naturalmente con la prima tappa Küssnacht-Küssnacht di 129,4 km, una frazione quindi molto breve nei dintorni della località del Canton Svitto, da non sottovalutare perché ci saranno già diversi saliscendi che potrebbero stuzzicare la fantasia di alcuni protagonisti del Tour de Suisse – che non sarà più la quarta corsa a tappe più importante del mondo, ma resta comunque un appuntamento di lusso, non solo in preparazione al Tour de France.

Diretta Giro di Svizzera 2024, classifica/ Joao Almeida ha vinto la cronometro, Adam Yates la corsa!

La diretta Giro di Svizzera 2025 dovrà designare l’erede di Adam Yates, che un anno fa sulle strade elvetiche vinse in quello che fu un capolavoro di squadra per la UAE Team Emirates: primo il britannico e secondo il compagno di squadra Joao Almeida, per di più Adam Yates e il portoghese si divisero equamente (due a testa) anche le ultime quattro vittorie di tappa. Di pianura ce ne sarà poca fin da oggi, attenzione quindi a possibili spunti già molto interessanti a Küssnacht per la diretta Giro di Svizzera 2025.

Diretta Giro di Svizzera 2024, classifica/ Adam Yates ha vinto la 7^ tappa, è show UAE! (oggi 15 giugno)

GIRO DI SVIZZERA 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV PER LA 1^ TAPPA

Per quanto riguarda la diretta Giro di Svizzera 2025 in tv, dobbiamo segnalare che oggi la prima tappa sarà visibile in realtà solo tramite la diretta streaming video per gli abbonati a Discovery +.

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2025, 1^ TAPPA: ALLA SCOPERTA DEL PERCORSO

Abbiamo già detto qualcosina sul percorso della prima tappa Küssnacht-Küssnacht di 129,4 km, molto breve ma stuzzicante per aprire la diretta Giro di Svizzera 2025. Innanzitutto, ecco che la brevità del chilometraggio farà sì che la partenza da Küssnacht abbia luogo solamente alle ore 14.33, piuttosto tardi per una corsa ciclistica. La bagarre potrebbe esplodere subito, perché nei primi 24,5 km del percorso avremo due GPM, uno di terza e uno di seconda categoria: ci potrebbero essere molti attacchi e potrebbero già pesare molto, perché dare spazio in una frazione così breve potrebbe essere grave per chi dovesse poi inseguire.

Successivamente ci sarà un tratto più semplice, con i due traguardi volanti di giornata prima di tornare a salire verso un nuovo GPM di seconda categoria al km 96,7. Infine, il momento decisivo potrebbe essere la salita di soli 3 km ma al 9% di pendenza media che porterà all’ultimo GPM di giornata, anch’esso di seconda categoria al km 114,7, quindi a meno di 15 dall’arrivo a Küssnacht. Attenzione perché al termine della discesa ci sarà ancora un chilometro di salita al 5,3%, quindi ci potrebbero essere molte occasioni per attaccare in questa prima tappa per la diretta Giro di Svizzera 2025…