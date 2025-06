DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2025, CLASSIFICA: TAPPA DI COLLINA!

Con la seconda tappa della diretta Giro di Svizzera 2025 si viaggia verso Sud Ovest: la Aarau-Schwarzsee di 177 chilometri presenta un percorso interessante che potrebbe già creare qualche scossone alla classifica generale, anche perché bisogna sempre ricordarsi che la corsa dura una sola settimana.

Si scollina nel Canton Friburgo con arrivo suggestivo sul Lago Schwarzsee, sarà appunto interessante scoprire cosa succederà in termini di graduatoria perché già nel corso della seconda giornata arrivano emozioni importanti con un finale da seguire con attenzione.

Intanto ovviamente bisogna considerare cosa sia successo domenica: i corridori hanno trovato una pioggia battente sull’ultima salita, situazione sfruttata da Romain Gregoire che è rimasto in un piccolo drappello di fuggitivi e ha allungato in discesa prendendo un margine determinante sui comunque combattivi Kevin Vauquelin e Julian Alaphilippe. Il francese della Groupama ha resistito negli ultimi chilometri e ha vinto la tappa, con tanto di maglia gialla.

COME SEGUIRE LA DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2025 IN STREAMING VIDEO TV

Non ci sarà un appuntamento in tv con la diretta Giro di Svizzera 2025, anche la seconda tappa potrà essere seguita su Discovery Plus in diretta streaming video, per tutti gli abbonati.

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2025, CLASSIFICA: PERCORSO 2^ TAPPA

Andiamo allora a scoprire cosa possa succedere nella diretta Giro di Svizzera 2025. La seconda tappa prende il via da Aarau alle ore 12:47, la prima parte presenta già qualche insidia con salite di spicco che potrebbero dare fastidio, ci sarà un falsopiano fino ai 100 chilometri dal traguardo quando finalmente affronteremo anche una sorta di discesa, per poi tornare a salire e lanciarci verso gli ultimi chilometri che saranno impegnativi, a circa 50 Km dall’arrivo ecco il GPM di seconda categoria sul Guggisberg, seguito poi una discesa quasi a rotta di collo.

Il GPM di Heitenried arriva subito dopo ed è di terza categoria, poi ecco due Tissot KM che sono sprint volanti che prevedono abbuoni e che danno il la alla salita verso Rechthalten, altro GMP di terza categoria. Da lì al traguardo di Schwartzsee di fatto la strada sale sempre: il punto di arrivo della seconda tappa è infatti al termine di una salita in cui si toccano i 177 chilometri di altitudine, dunque chiaramente per la classifica generale i big che puntano la maglia gialla potrebbero farsi vedere. Staremo a vedere cosa succederà nella diretta Giro di Svizzera 2025…

