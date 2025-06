Diretta Giro di Svizzera 2025, classifica e streaming video tv: orario, percorso e vincitore 3^ tappa Aarau Heiden (oggi martedì 17 giugno)

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2025, CLASSIFICA: TAPPA MOVIMENTATA

Dopo la grande gioia italiana per la vittoria di Vincenzo Albanese ieri, la diretta Giro di Svizzera 2025 ci propone oggi, martedì 17 giugno, la sua terza tappa Aarau Heiden di 195,6 km, frazione dunque piuttosto lunga e, come avremo modo di scoprire, anche con un finale assai intrigante.

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2025, CLASSIFICA/ Vincenzo Albanese ha vinto la 2^ tappa! (oggi 16 giugno)

Subito bisogna indicare un fatto molto particolare: gli appassionati più attenti certamente ricorderanno che già ieri si era partiti da Aarau, capitale del Canton Argovia, andando in direzione Sud-Ovest verso Schwarzsee, nel Canton Friburgo. Oggi di nuovo ad Aarau, ma stavolta per andare decisamente verso Est, perché Heiden si trova nel Canton Appenzello Esterno, molto vicino al confine con l’Austria.

Diretta Giro di Svizzera 2025, classifica/ Romain Gregoire ha vinto la 1^ tappa, è maglia gialla! (15 giugno)

Insomma, c’è un disegno molto particolare per la diretta Giro di Svizzera 2025, che deve ancora portarci sulle grandi salite del Tour de Suisse e quindi per ora sta esaltando gli attaccanti e i corridori dotati di spunto veloce, come ad esempio proprio il nostro Vincenzo Albanese.

Nella classifica generale del Giro di Svizzera 2025 invece c’è sempre al comando il francese Romain Gregoire, che domenica aveva vinto in solitaria la prima tappa e ieri si è preso un ulteriore secondo di abbuono a un traguardo volante, oggi i saliscendi nel finale potrebbero favorire qualche cambiamento anche se il bello certamente deve ancora venire.

COME SEGUIRE IL GIRO DI SVIZZERA 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Giro di Svizzera 2025 in tv sarà riservata agli abbonati su Eurosport, quindi Discovery Plus invece per la diretta streaming video.

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2025, PERCORSO: FINALE INSIDIOSO NELLA 3^ TAPPA

Abbiamo già accennato qualcosa sul percorso della terza tappa Aarau Heiden di 195,6 km, ma soprattutto dal punto di vista geografico, quindi adesso approfondiamo il discorso agonistico sulla diretta Giro di Svizzera 2025. La partenza sarà di nuovo da Aarau alle ore 12.15, perché il chilometraggio sfiorerà i 200 km. Di pianura vera e propria ce ne sarà poca, anche se a lungo saranno saliscendi piuttosto leggeri, come ad esempio in occasione dei due traguardi volanti al km 130,3 e poi al km 154,3.

Dopo la discesa che porterà la corsa ad Altstatten, tuttavia, la diretta Giro di Svizzera 2025 ci fornirà spunti più significativi, soprattutto grazie al GPM di seconda categoria di Knolhusen al km 178,4, con discesa e subito risalita verso un altro GPM a Buriswilen, stavolta di terza categoria ma al km 185,3, praticamente a 10 km dall’arrivo a Heiden, tra l’altro con gli ultimi chilometro che saranno nuovamente in salita. Nulla di particolarmente difficile, ma ci potremmo divertire parecchio…

CLASSIFICA GIRO DI SVIZZERA 2025

1. Romain Gregoire in 6h46’01”

2. Kevin Vauquelin a 25”

3. Bart Lemmen a 27”

4. Julian Alaphilippe s.t.

5. Ben O’Connor a 1’18”