Diretta Giro di Svizzera 2025, classifica: orario e risultato live della 4^ tappa, arrivo in Valchiavenna e transito dal passo Spluga.

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2025, CLASSIFICA: INIZIA LA QUARTA TAPPA!

La diretta Giro di Svizzera 2025 sta per cominciare: il Passo Spluga è stato scalato per due volte al Giro d’Italia, a distanza di 56 anni una dall’altra e sempre dal versante svizzero. Nel 1965 a transitare per primo in vetta era stato Vittorio Adorni, era la terzultima tappa e il parmense, già in maglia rosa, aveva ottenuto anche la vittoria a Madesimo andando a dominare quell’edizione della corsa, vinta con la bellezza di 11 minuti e 26 secondi su Italo Zilioli e 12’57’’ su Felice Gimondi. Nel 2021 impresa di Damiano Caruso: primo sullo Spluga e al traguardo della 20^ tappa.

Diretta Giro di Svizzera 2025, classifica/ Quinn Simmons vince la 3^ tappa, Gregoire resta giallo (17 giugno)

Secondo in classifica generale, aveva recuperato 24 secondi (più 6 di abbuono) a Egan Bernal, ma non era riuscito a completare il capolavoro così che era stato il colombiano a festeggiare la vittoria del Giro d’Italia. Oggi il passo Spluga torna grande protagonista, a metà di un Giro di Svizzera 2025 che per il momento appartiene a Romain Gregoire ma che già oggi potrebbe cambiare padrone: lasciamo che le emozioni della strada raccontino la giornata, e torniamo subito in compagnia della diretta Giro di Svizzera 2025 con la sua quarta tappa! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2025, CLASSIFICA/ Vincenzo Albanese ha vinto la 2^ tappa! (oggi 16 giugno)

GIRO DI SVIZZERA 2025 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA 4^ TAPPA

La diretta tv del Giro di Svizzera 2025 potrà essere seguita su Eurosport, di conseguenza la diretta streaming video della 4^ tappa sarà garantita da Discovery Plus.

SI SCALA LO SPLUGA!

Dopo qualche insidia, la diretta Giro di Svizzera 2025 arriva finalmente alle montagne vere: mercoledì 18 giugno è il giorno della quarta tappa, nello specifico si tratta della Heiden-Piuro con il traguardo posto in Valchiavenna, dunque scollineremo in Italia ma soprattutto bisognerà scalare il temibile Passo Spluga.

Fino a questo momento possiamo dire che il Giro di Svizzera 2025 abbia riservato belle storie ma non tantissime emozioni: Romain Gregoire ha conquistato la maglia gialla il primo giorno, arrivando in solitaria, e da quel momento è rimasto primo in classifica.

Diretta Giro di Svizzera 2025, classifica/ Romain Gregoire ha vinto la 1^ tappa, è maglia gialla! (15 giugno)

Ieri Gregoire ha agevolmente controllato una fuga che non si è mai davvero staccata dal gruppo; sull’ultimo GMP lui e gli altri big sono andati a riprendere tutti ad eccezione di Quinn Simmons, che è partito qualche chilometro prima in un’azione decisiva per la vittoria di tappa.

Le cose come detto possono cambiare oggi, la 4^ tappa può rappresentare il primo vero spartiacque nella diretta Giro di Svizzera 2025 e allora è arrivato il momento di scoprire insieme quale sia il percorso che i corridori affronteranno oggi.

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2025, CLASSIFICA: IL PERCORSO DELLA 4^ TAPPA

La diretta Giro di Svizzera 2025 prende il via oggi alle ore 12:10, possiamo dire che i primi 110 chilometri siano di assoluta tranquillità: la strada a dire il vero sale costantemente ma siamo ancora nell’ordine di una pianura, terreno ideale per provare una fuga da lontano con eventuale strategia da parte delle squadre interessate alla classifica, mandando qualcuno in avanscoperta che faccia poi da traghettatore e aiuto quando l’ascesa sarà concreta. Nello specifico, il passo Spluga: preceduto da un GPM di terza categoria e due traguardi volanti coni abbuoni, quando lo si sarà scalato mancheranno meno di 50 Km al traguardo.

Le insidie però non saranno finite: infatti, arrivati a 2100 metri di altitudine, la strada della quarta tappa affronterà una lunghissima discesa che sarà altrettanto importante e da non sbagliare, si arriverà poi all’ultimo sprint e mancheranno dunque 10 Km verso Piuro, da affrontare a tutta nel tentativo di guadagnare secondi che potrebbero essere fondamentali per la classifica. Il passo Spluga non è vicinissimo al traguardo, ma nemmeno troppo lontano: vedremo cosa succederà nella diretta Giro di Svizzera 2025 di oggi…

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA GIRO DI SVIZZERA 2025