Diretta Giro di Svizzera 2025, classifica: orario, percorso e vincitore della 5^ tappa con arrivo a Santa Maria in Calanca (oggi giovedì 19 giugno)

Siamo pronti a seguire la quinta tappa, snodo fondamentale per la diretta Giro di Svizzera 2025. L’uomo più atteso sarà sicuramente Joao Almeida, che con il secondo posto di martedì e soprattutto la splendida vittoria di ieri a Piuro sta cercando di raddrizzare un Tour de Suisse che era nato male per il capitano della UAE. L’anno scorso il Giro di Svizzera aveva visto Almeida vincere due tappe e chiudere al secondo posto in classifica alle spalle del compagno di squadra Adam Yates, prima di cogliere un eccellente quarto posto al Tour de France, di fatto “primo degli umani” nonostante fosse al servizio di Tadej Pogacar.

Il 2025 ha portato a Joao Almeida due successi di notevole spessore al Giro dei Paesi Baschi e al Giro di Romandia, calare il tris sarebbe splendido sulla strada di un altro Tour, però il portoghese ora è obbligato ad attaccare. Lo ha fatto molto bene sullo Spluga, chissà se sarà di nuovo Almeida a farci divertire più di tutti oggi nella diretta Giro di Svizzera 2025 sulle tante salite del Canton Grigioni! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GIRO DI SVIZZERA 2025, LA 5^ TAPPA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta Giro di Svizzera 2025 in tv sarà imperdibile oggi per gli abbonati su Eurosport, con Discovery + ovviamente per la diretta streaming video della 5^ tappa.

LA TAPPA REGINA!

Gli ultimi verdetti arriveranno solamente domenica con la cronoscalata conclusiva, ma intanto la diretta Giro di Svizzera 2025 si appresta a vivere oggi la quinta tappa La Punt-Santa Maria in Calanca di 183,8 km nel Canton Grigioni, che sarà la frazione in linea più difficile di questo Tour de Suisse e si meriterà quindi l’appellativo di “tappa regina”.

Ieri a Piuro ha vinto Joao Almeida, che ha staccato tutti sul Passo Spluga e non si è più fatto riprendere. Un messaggio molto chiaro da parte del portoghese della UAE Team Emirates XRG, che a causa delle difficoltà dei primi giorni è “solo” settimo nella classifica generale del Giro di Svizzera 2025 a 2’07” da Romain Gregoire, ma ieri ha dimostrato di essere potenzialmente il più forte.

Tra chi lo precede nella generale, l’osso più duro potrebbe essere Ben O’Connor, ieri terzo al traguardo in Valchiavenna e adesso quarto in classifica generale a 56” dal leader e quindi ancora 1’11” davanti ad Almeida, che quindi deve cercare di attaccare anche sulle salite di oggi.

Di certo nella quinta tappa ci sarà terreno ideale per chi va forte in salita, si annuncia un giorno chiave per la diretta Giro di Svizzera 2025 e magari anche per i sogni di gloria transalpini, dal momento che attualmente alle spalle di Romain Gregoire ci sono altri due francesi, il giovane Kevin Vauquelin e il veterano Julian Alaphilippe.

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2025, CLASSIFICA: SALITE E PERCORSO DELLA 5^ TAPPA

Abbiamo parlato di tappa regina fra le montagne del Canton Grigioni, adesso quindi scopriamo il percorso della quinta tappa La Punt-Santa Maria in Calanca di 183,8 km, per capire meglio perché sarà un giorno determinante per la diretta Giro di Svizzera 2025. La partenza sarà alle ore 12.09 da La Punt e, dopo avere superato St Moritz, attenzione al GPM del Julierpass, che sarà infatti di prima categoria dopo soli 23,3 km di corsa. Dopo una lunga discesa si comincerà a salire per tantissimi chilometri all’insù, anche se solamente l’ultima parte può essere considerata come la vera ascesa verso i 2067 metri del Passo del San Bernardino, GPM di prima categoria al km 117,5.

Avremo poi un’altra discesa molto lunga per arrivare già nella zona del traguardo, ma attenzione perché ci sarà da scalare per ben due volte la salita di Castaneda, GPM di prima categoria in entrambi i passaggi al km 161,8 e poi al km 181,6, anche se poi si pedalerà ancora in salita anche negli ultimi due chilometri per raggiungere l’arrivo di Santa Maria in Calanca. La certezza è che oggi vincerà qualcuno che sa andare molto forte in salita, la speranza è che ci siano tante emozioni nella diretta Giro di Svizzera 2025…

