Diretta Giro di Svizzera 2025, classifica: orario, percorso e vincitore della 6^ tappa con arrivo a Neuhausen am Rheinfall (oggi venerdì 20 giugno)

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2025, CLASSIFICA: POCHI SCOSSONI OGGI?

Dopo le importanti salite dei due giorni precedenti, oggi venerdì 20 giugno potrebbe essere teoricamente più tranquilla la diretta Giro di Svizzera 2025, perché l’altimetria della sesta tappa Coira-Neuhausen am Rheinfall di 186,7 km sembra annunciare che ci sarà poco spazio per gli attacchi (almeno dei big) pedalando dal Canton Grigioni a quello di Sciaffusa, cioè verso il nord della Svizzera e le celebri cascate sul Reno.

Ci permettiamo qualche info che potremmo definire “turistica”, appunto perché oggi potrebbe essere una giornata interlocutoria almeno per chi punta alla classifica generale del Giro di Svizzera 2025. Mercoledì a Piuro avevamo assistito alla vittoria di Joao Almeida, che aveva staccato tutti gli avversari sul Passo Spluga.

Ieri a Santa Maria in Calanca invece è stato il britannico Oscar Onley a vincere al fotofinish davanti allo stesso Almeida, che quindi a questo punto possiamo considerare l’uomo più forte del Tour de Suisse, però al momento “solo” terzo nella generale, perché a fare la differenza c’è ancora la fuga nella prima tappa di domenica.

Ecco allora che la diretta Giro di Svizzera 2025 continua a sorridere ai francesi, perché il giovane Kevin Vauquelin è il leader con 29” di vantaggio sul ben più esperto connazionale Julian Alaphilippe e 39” su Almeida. Per il portoghese potrebbe essere rischioso affidare tutto alla cronoscalata di domenica, ma forse sarà più domani che oggi la tappa in cui provare ad inventarsi qualcosa…

GIRO DI SVIZZERA 2025 IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV LA 6^ TAPPA

Anche oggi per la 6^ tappa ricordiamo che la diretta Giro di Svizzera 2025 in tv sarà riservata agli abbonati su Eurosport, con Discovery + per chi invece vorrà avvalersi della diretta streaming video.

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2025, CLASSIFICA: PERCORSO SEMPLICE NELLA 6^ TAPPA

Non sarà del tutto pianeggiante il percorso della sesta tappa Coira-Neuhausen am Rheinfall di 186,7 km, ma onestamente oggi dovrebbe essere una frazione tutto sommato interlocutoria per la diretta Giro di Svizzera 2025. Detto che la partenza da Coira sarà alle ore 12.39, il tracciato sembra perfetto per stuzzicare i fuggitivi da lontano, perché nella prima parte del percorso avremo due GPM di seconda categoria, il primo a Wildhaus dopo 52,7 km e il secondo a Hemberg dopo 75,4 km della corsa.

Dopo l’ultima discesa ci saranno diversi altri lievi saliscendi, perché di pianura vera e propria ce ne sarà poca, ma più nessuna salita e quindi attenzione solamente ai due traguardi volanti, che saranno collocati rispettivamente al km 129,2 e al km 151,2, ma onestamente sull’arrivo di Neuhausen am Rheinfall dovrebbero essere i fuggitivi di giornata a giocarsi il successo, oppure magari anche i velocisti se le loro squadre sapranno tenere sotto controllo gli attacchi.

CLASSIFICA GIRO DI SVIZZERA 2025

1. Kevin Vauquelin (Fra) in 20h12’10”

2. Julian Alaphilippe (Fra) a 29”

3. Joao Almeida (Por) a 39”

4. Oscar Onley (Gbr) a 1’21”

5. Lennard Kamna (Ger) a 1’44”