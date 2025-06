Diretta Giro di Svizzera 2025, classifica: orario, percorso e vincitore della 7^ tappa con arrivo in salita ad Emmetten (oggi sabato 21 giugno)

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2025, CLASSIFICA: CAMBIA QUALCOSA OGGI?

Oggi sabato 21 giugno è il penultimo giorno per la diretta Giro di Svizzera 2025 e la settima tappa Neuhausen am Rheinfall-Emmetten di 207,3 km potrebbe essere stuzzicante, anche se non troppo difficile. Un arrivo in salita comunque non va mai sottovalutato, specie in una corsa ancora aperta a diversi scenari come è questo Tour de Suisse.

Al momento sta ancora facendo la differenza per la classifica generale del Giro di Svizzera 2025 la fuga della prima tappa, dal momento che il leader è il giovane francese Kevin Vauquelin e alle sue spalle c’è un mito del ciclismo transalpino, cioè naturalmente Julian Alaphilippe, entrambi all’attacco nella frazione d’apertura domenica scorsa.

In mezzo ci sono state montagne che ci hanno detto che il più forte quando la strada sale dovrebbe essere il portoghese Joao Almeida, che d’altronde era il grande favorito per il successo finale di questo Giro di Svizzera, però al capitano della UAE Team Emirates XRG potrebbe fare comodo recuperare qualche secondo già oggi, senza affidarsi solo alla cronoscalata di domani.

Gli ultimi 25 km si presteranno certamente agli attacchi, anche se non ci saranno grandi salite oggi ad animare la diretta Giro di Svizzera 2025: quando però le differenze sono minime ogni dettaglio potrebbe incidere molto, non ci stupiremmo di vedere grande battaglia magari anche solamente per gli abbuoni…

GIRO DI SVIZZERA 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV LA 7^ TAPPA

Se al sabato qualche appassionato in più seguirà la 7^ tappa, ricordiamo che la diretta Giro di Svizzera 2025 in tv è riservata agli abbonati Eurosport, con Discovery + quindi per il servizio della diretta streaming video.

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2025, CLASSIFICA: PERCORSO OSTICO NELLA 7^ TAPPA

Un arrivo in salita ma nulla di trascendentale: fin qui è chiaro, ma adesso è giunto il momento di presentarvi meglio il percorso della settima tappa Neuhausen am Rheinfall-Emmetten di 207,3 km, che spicca anche per il chilometraggio certamente significativo nella diretta Giro di Svizzera 2025. Non a caso, sarà fissata già per le ore 11.57 la partenza da Neuhausen am Rheinfall, la località già sede dell’arrivo di ieri, anche se ci sarà poco da segnalare almeno fino al GPM di seconda categoria a Schwandi (km 112,1), una salita breve ma abbastanza impegnativa.

Sarà però il finale ad infiammare la diretta Giro di Svizzera 2025 oggi, dal momento che due dei tre GPM di giornata saranno negli ultimi 20 km: prima avremo l’ascesa di Burgenstock, con GPM di seconda categoria che sarà collocato al km 190,2, infine naturalmente ecco che ci sarà da salire verso l’arrivo di Emmetten, che sarà valido anche come GPM di terza categoria. Nulla di tremendo quindi, ma ogni secondo potrebbe fare comodo verso la decisiva cronoscalata di domani…

CLASSIFICA GIRO DI SVIZZERA 2025

1. Kevin Vauquelin (Fra) in 24h22’34”

2. Julian Alaphilippe (Fra) a 29”

3. Joao Almeida (Por) a 39”

4. Oscar Onley (Gbr) a 1’21”

5. Lennard Kamna (Ger) a 1’44”