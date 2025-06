Diretta Giro di Svizzera 2025, classifica: orario, percorso e vincitore della 8^ tappa, la cronoscalata decisiva (oggi domenica 22 giugno)

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2025, CLASSIFICA: LA CRONOSCALATA DECISIVA

Oggi domenica 22 giugno pochi chilometri potrebbero decidere tutta la diretta Giro di Svizzera 2025. Gli organizzatori d’altronde hanno collocato all’ultimo giorno una cronoscalata, per cui è inevitabile che l’ottava tappa Beckenried-Emmetten (Stockhütte) di 10,1 km sarà il giudice senza appello di questa edizione del Tour de Suisse.

Bisognerà avere il ritmo di un cronoman e l’agilità di uno scalatore, tutto reso ancora più avvincente dal fatto che i distacchi non sono particolarmente netti e allora tutto potrebbe decidersi davvero sul filo dei secondi in questa salita del Canton Nidwalden, nella stessa zona che già ha ospitato l’arrivo di ieri ad Emmetten.

La classifica generale del Giro di Svizzera 2025 vede sempre leader il giovane francese Kevin Vauquelin con 33” di vantaggio su Joao Almeida, che ha vinto anche ieri ma guadagnando solamente l’abbuono sul transalpino. Per il portoghese è il secondo successo dopo quello di Piuro, ma c’è il rischio della beffa a causa del ritardo accumulato ad inizio Giro, per cui il più forte potrebbe non trionfare.

Onore comunque a uno splendido Kevin Vauquelin, che sta confermando di essere davvero un talento di livello eccellente, così come a Julian Alaphilippe, che dovrà verosimilmente difendere il podio dall’assalto dell’ottimo Oscar Onley, che gli deve recuperare ben 38”. Temi stuzzicanti oggi per la diretta Giro di Svizzera 2025: gli organizzatori saranno felici di questa chiusura…

GIRO DI SVIZZERA 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV LA 8^ TAPPA

Ultima annotazione anche per la diretta Giro di Svizzera 2025 in tv, sempre per gli abbonati Eurosport, così come nel caso di Discovery + per la diretta streaming video.

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2025, CLASSIFICA: IL PERCORSO DELLA CRONOSCALATA

Il fatto che sia una cronoscalata dice già molto circa il percorso della ottava tappa Beckenried-Emmetten (Stockhütte) di 10,1 km, ovviamente breve ma decisiva per la diretta Giro di Svizzera 2025. Ci sarà un primo breve tratto pianeggiante di circa 500 metri per prendere il ritmo, poi si comincerà a salire e si tratterà di una salita impegnativa, dal momento che il dato della pendenza media sarà attorno al 9%, resa ancora più significativa ovviamente dal fatto che tutti i corridori dovranno affrontarla con le sole proprie forze.

Ci sarà anche un rilevamento cronometrico intermedio per avere notizie aggiornate sulle prestazioni di ogni atleta, ma attenzione soprattutto a una particolarità. I corridori saranno suddivisi in tre gruppi, motivo per cui la prima partenza da Beckenried sarà già alle ore 11.20, mentre l’ultimo arrivo a Stockhütte/Emmetten è atteso circa alle ore 17.00, per mettere la parola fine alla diretta Giro di Svizzera 2025 con tutti i verdetti del Tour de Suisse…

CLASSIFICA GIRO DI SVIZZERA 2025

1. Kevin Vauquelin (Fra) in 29h00’55”

2. Joao Almeida (Por) a 33”

3. Julian Alaphilippe (Fra) a 41”

4. Oscar Onley (Gbr) a 1’19”

5. Felix Gall (Aut) a 2’28”