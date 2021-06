DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2021/ Video streaming tv: prima tappa vinta da Kung!

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2021: PRIMA TAPPA VINTA DA KUNG!

Scully in 12’15”, è al momento terzo. Non benissimo Pozzovivo, 12’41”. Le prime due posizioni sembrano blindate, mancano però ancora parecchi atleti. Steimle mette un buon 12’22”. Cortina chiude con 12’30”. Al momento nei primi tre abbiamo Kung, Bissegger e Scully. Mattia Cattaneo chiude con 12’12”, è quindi terzo! L’altro italiano, Antonio Nibali partito in precedenza, con 13’32”. Stefan Kung vince la prima tappa del giro di Svizzera! Il tempo messo a referto è di 12’00. Secondo si piazza Bissegger mentre l’italiano Cattaneo chiude con un ottimo terzo posto grazie ad un 12’12”. (agg. Umberto Tessier)

KUNG BALZA IN TESTA

Continua la prima tappa del giro di Svizzera, Marc Bodnar ha fatto registrare un 12’35”. Rohan Dennis si piazza intanto al secondo posto con un 12’23” dietro a Stefan Bissegger. Andersen fa ancora meglio con un 12’22”. Vansevenant centra in 12’46”. Charapaz chiude con 12’31”. Stefan Kung balza in testa! per lo svizzero tre secondi meglio di Bissegger. L’azzurro Manuele Boaro chiude in 12’33”. Stefan Kung ha chiuso esattamente in 12″00, 4′ rispetto al connazionale. Al momento quindi comanda la svizzera con due atleti nelle prime due posizioni. Alaphilippe si piazza al momento terzo con 12’19”. Siamo giunti a due terzi di gara, comanda al momento la svizzera con Kung e Bissegger. (agg. Umberto Tessier)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL GIRO DI SVIZZERA (1^ TAPPA)

La diretta tv del Giro di Svizzera 2021 sarà garantita per la prima tappa a Fraunfeld dalle ore 15.20 per gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno infatti seguire il Giro di Svizzera sui canali di Eurosport e per la precisione oggi su Eurosport 1; di conseguenza le fasi salienti di questa tappa saranno disponibili pure in diretta streaming video tramite Eurosport Player oppure Sky Go.

BISSEGGER AVANTI

Inizia il giro di Svizzera, ricordiamo che è prevista una cronometro individuale di 10,9 chilometri. Simon Pellaud è stato il primo a partire. Langeveld ha chiuso la sua gara in 12’41”. I ciclisti partono con ordine naturalmente stabilito, al momento avanti c’è Bon Jungles con 12’33”. Bissegger sigla un 12’04”, al momento ha lui il miglior tempo. Arriva il tempo anche per l’italiano Nicola Conci, ovvero 13’12”. Un tempo non molto positivo per l’italiano. Andando a scorrere i tempi degli altri ciclisti vediamo che Chaves ha chiuso in 13’36”, Schachmann in 12’29”. Mader 12’41”. Buon rientro per Dumoulin con un 12’32”. Powless termina con 12’25” mettendosi, momentaneamente, alle spalle di Bissegger. (agg. Umberto Tessier)

COMINCIA LA 1^ TAPPA

Si accede la diretta della 1^ tappa del Giro di Svizzera 2021: dopo un anno di assenza il tour elvetico dunque torna sotto ai riflettori e lo fa con una crono individuale da Frauenfeld, cittadina che già in passato ha fatto da scenario alla corsa rossocrociata. Non dobbiamo certo andare troppo indietro con la memoria: era nell’edizione del 2018 quando per il Giro di Svizzera Frauenfeld non solo ospitò la crono di debutto a squadre (vinta dalla BMC con il padrone di casa Stefan Kung), ma pure la seconda frazione, di 155 km, sempre intorno alla cittadina del Canton Turgovia. Qui ricordiamo che invece fu gran successo di Peter Sagan, davanti a Gaviria e Haas. Ma ora torniamo al presente e diamo la parola alla strada: la diretta del Giro di Svizzera 2021 sta per cominciare!. (agg Michela Colombo) L’ULTIMO RIFERIMENTO

Prima di dare il via alla diretta della 1^ tappa del Giro di Svizzera 2021 pure ci pare dovrei fare ora un tuffo nel passato per ricordare che cosa era successo all’avvio nell’ultima stagione della corsa. Come abbiamo ricordato prima, nel 2020 il tour elvetico non ebbe luogo per via della pandemia, per cui il nostro primo riferimento e al Tour de Suisse del 2019, che ebbe inizio il 15 giugno con la prima tappa di Langnau im Emmental. Anche due anni fa fu una prova a cronometro individuale a fissare la prima classifica del giro al traguardo ben ricordiamo il trionfo di Rohan Dennis, che con il tempo di 10’50” (su 9.5 km complessivi coperti) ebbe la meglio di Bodnar e Matthews, che salirono comunque sul podio. (agg Michela Colombo)

OGGI LA 1^ TAPPA A CRONOMETRO

Si accende oggi, domenica 6 giugno 2021 la diretta del Giro di Svizzera 2021: con lA prima tappa, a cronometro, prevista attorno alla cittadina di Fraunfeld, diamo dunque il via a una delle corse “preparatorie” al Tour de France (in programma solo il prossimo 26 giugno, fino al 18 luglio) e davvero non vediamo l’ora di vedere i big che faranno grandi cose alla Grande Boucle, mettersi alla prova con la classica a tappe elvetica.

L’attesa dunque per la manifestazione, che pure l’anno scorso è saltata a causa della pandemia, è grande: anche perché questa edizione, lunga ben 8 tappe (una in meno del solito), presenta una gran varietà di percorsI e sempre saranno giornate impegnative. Tra i big attesi ecco che puntano al trionfo finale del Giro di Svizzera 2021 sicuramente Julian Alaphilippe, ma anche Richard Carapaz, Chaves e Rui Costa: saranno grandissime scintille quest’anno, a partire dalla cronometro di quest’oggi.

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2021: IL PERCORSO DELLA 1^ TAPPA

Impazienti di dare il via alla diretta del Giro di Svizzera 2021 per la prima tappa Frauenfeld-Frauenfeld, pure va ricordato che ad aprire questa edizione del giro sarà una prova a cronometro individuale (saranno due in tutto): il primo corridore partirà alle ore 14.17, mentre l’arrivo al traguardo dell’ultimo è atteso intorno alle ore 17.20. Cronometro dunque piuttosto semplice quella che ci attende oggi: appena 10.9 km da disputare intorno alla cittadina del cantone Turgovia che pure non presentano rilievi altimetricamente interessanti. Sarà infatti tutta pianura per la prima tappa del Giro di Svizzera 2021, ma i ciclisti dovranno mantenere alta l’attenzione oggi, visto che sotto l’aspetto planimetrico la frazione si annuncia complicata. I corridori infatti dovranno essere abili ad affrontare le tante curve presenti nella prima metà del percorso: nell’ultima parte invece lunghi tratti in rettilineo permetteranno agli specialisti di fare ritmo. Vedremo che accadrà in strada!



