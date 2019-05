Diretta Giro d’Italia 2019/ Streaming video tv: percorso, orario, vincitore 13^ tappa

La diretta del Giro d’Italia 2019 ci propone oggi, venerdì 24 maggio, la tredicesima tappa Pinerolo Ceresole Reale di 196 km. Si tratta di uno dei giorni più attesi dell’edizione numero 102 del Giro d’Italia: finalmente assisteremo al primo arrivo in salita, nel meraviglioso scenario del Gran Paradiso, sulle sponde del Lago Serrù che fa parte del territorio comunale di Ceresole Reale. Primo arrivo in salita a meno che si voglia contare gli arrivi delle due cronometro, che erano entrambe con la strada all’insù e che sono state infatti finora le due giornate più significative di un Giro d’Italia che da oggi volta pagina senza se e senza ma, per di più arrivando fino a 2247 metri di quota, dunque anche l’altitudine sarà una variabile da considerare per un Giro d’Italia che fin qui ci aveva riservato ben poche salite. Dalla partenza di Pinerolo fin sull’arrivo di Ceresole Reale (Lago Serrù), tutta la tappa di oggi si disputerà in provincia di Torino, che sarà dunque protagonista come già l’anno scorso, quando Chris Froome ribaltò il Giro pedalando verso Bardonecchia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL GIRO D’ITALIA OGGI (13^ TAPPA)

La diretta tv del Giro d’Italia 2019 di oggi è come sempre molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. La Tv di Stato ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della tredicesima tappa Pinerolo Ceresole Reale comincerà già dalle ore 11.20 con i collegamenti su Rai Sport + HD (canale numero 57) dalla partenza e per le prime fasi della corsa, poi il passaggio dalle ore 14.30 su Rai Due, con la cronaca di tutte le fasi salienti e in conclusione il Processo alla Tappa dopo l’arrivo dei corridori. Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà la tredicesima tappa fin dalle ore 13.00, per un racconto anche in questo caso sostanzialmente integrale. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con i servizi Sky Go ed Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DEL GIRO D’ITALIA SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2019 OGGI: PERCORSO 13^ TAPPA PINEROLO CERESOLE REALE

Per presentare la diretta Giro d’Italia della tredicesima tappa, approfondiamo l’analisi del percorso della Pinerolo Ceresole Reale (Lago Serrù), con la quale finalmente la Corsa Rosa affronterà le grandi montagne. La partenza avrà luogo alle ore 11.35 da Pinerolo, già sede dell’arrivo di ieri, dunque niente trasferimenti per la carovana. Le buone notizie per i corridori però praticamente finiscono qui, perché ci sarà tantissimo da faticare: molto mossi già i primi 40 km, poi la corsa affronterà la lunghissima salita del Colle del Lys, con Gpm di prima categoria collocato al km 54,3 della tappa al termine di una ascesa di 14,9 km con pendenza media del 6,4% e punte di pendenza massima fino al 12% nell’ultimo tratto, che sarà il più difficile. Discesa lunghissima, dal versante meno ripido ma di conseguenza anche ben più lungo, non ci sarà comunque mai un metro di pianura verso il primo traguardo volante collocato a Cuorgné al km 118,6, subito dopo il quale si ricomincerà a salire verso il Pian del Lupo, Gpm di seconda categoria (km 134,3) al termine di 9,4 km di salita con pendenza media pari all’8,7% e punte di pendenza massima fino al 14%, dunque un’ascesa non lunghissima ma molto impegnativa, che non ha nulla da invidiare a un Gpm di prima categoria, soprattutto nel tratto centrale quando per diversi chilometri si resterà sopra l’11%. Al termine della discesa si ricomincerà a salire verso lo sprint intermedio di Locana (km 162,6), quando di fatto staremo già approcciando la lunghissima salita finale. Per le statistiche ufficiali l’ascesa verso il Gpm all’arrivo di Ceresole Reale comincerà a Noasca, cioè a 20,3 km dal traguardo. Si tratta a dire il vero di un’ascesa molto irregolare, che alterna tratti durissimi ad altri decisamente più semplici: ad esempio si arriverà fino al 14% prima di raggiungere l’abitato di Ceresole Reale, dove ci sarà però un tratto di falsopiano prima di tornare a salire verso il Lago Serrù, per raggiungere il quale saranno molto impegnativi gli ultimi 5 km, con pendenza media del 9,2% e punte fino al 13%. Inoltre si consideri l’altitudine e il fatto che sarà il primo vero giorno di montagna del Giro: tutto potrebbe succedere, chi non sta benissimo potrebbe pagare molto cara questa giornata.



