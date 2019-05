Diretta Giro d’Italia 2019/ Streaming video tv: percorso, orario, vincitore 15^ tappa

In diretta il Giro d’Italia 2019 ci propone oggi, domenica 26 maggio, la quindicesima tappa Ivrea Como di 232 km. Frazione lunga e fra le più interessanti dell’edizione numero 102 del Giro d’Italia: dopo i due tapponi alpini che abbiamo vissuto nei giorni scorsi verso Ceresole Reale e Courmayeur, oggi vivremo una sorta di “classica”, perché il percorso ricalcherà in gran parte quello del Giro di Lombardia, con il Ghisallo, la Colma di Sormano e il Civiglio da superare per raggiungere all’arrivo di Como. Il nome che viene subito alla mente è quello di Vincenzo Nibali, naturalmente, grazie alle due vittorie ottenute al Lombardia nelle edizioni del 2015 e del 2017, in entrambi i casi con arrivo a Como e dunque tracciato sostanzialmente identico nella parte finale a quello che il Giro d’Italia proporrà oggi. C’è grande curiosità per scoprire cosa potrà significare una giornata come quella di oggi nell’economia complessiva del Giro d’Italia, che oggi pedalerà tra Piemonte e Lombardia. La partenza da Ivrea sarà in provincia di Torino, poi si attraverseranno anche quelle di Biella, Vercelli, Novara, Varese, Milano, naturalmente quella di Como e anche un breve passaggio da quella di Lecco verso l’arrivo di Como, sul Lungolario Trento proprio come al Giro di Lombardia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL GIRO D’ITALIA (15^ TAPPA)

La diretta tv del Giro d’Italia 2019 oggi è come sempre molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. La Tv di Stato ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della quindicesima tappa Ivrea Como comincerà già dalle ore 10.55 con i collegamenti su Rai Sport + HD (canale numero 57) dalla partenza e per le prime fasi della corsa, poi il passaggio dalle ore 14.30 su Rai Due, con la cronaca di tutte le fasi salienti e in conclusione il Processo alla Tappa dopo l’arrivo dei corridori. Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà la quindicesima tappa fin dalle ore 13.00, per un racconto anche in questo caso sostanzialmente integrale. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con i servizi Sky Go ed Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2019: PERCORSO 15^ TAPPA IVREA COMO

Per presentare la diretta Giro d’Italia della quindicesima tappa, vi raccontiamo adesso più nel dettaglio il percorso della Ivrea Como, che in precedenza vi abbiamo presentato per sommi capi. La partenza avrà luogo alle ore 11.25 da Ivrea, perché anche il chilometraggio sarà davvero notevole oggi. Subito una breve salitella verso Zimone, ma per molti chilometri il gruppo pedalerà in pianura affrontando al massimo dei lievi saliscendi. Da segnalare dunque solamente i due traguardi volanti: il primo sarà a Busto Arsizio al km 93,3, mentre il secondo sprint intermedio è collocato a Cantù, al km 127,3. Si entrerà poi sul tracciato del Giro di Lombardia e la tappa entrerà nel vivo: il primo momento forte sarà la salita verso il Santuario della Madonna del Ghisallo, il luogo simbolo del Giro di Lombardia. Oggi si tratterà di un Gpm di seconda categoria (km 173,7) al termine di un’ascesa di 8,6 km al 5,6% di pendenza media. Il Ghisallo è una salita divisa in due tronconi: primi 4 km molto impegnativi, al 9,2% medio e con punte fino al 14% di pendenza massima, poi un tratto di falsopiano che naturalmente abbassa le percentuali complessive, infine ancora durissimi gli ultimi 1500 metri al 9,6% medio e con punte al 12%. Breve discesa e immediatamente si risale verso la Colma di Sormano: altro Gpm di seconda categoria (km 189,6) al termine di una salita di 9,6 km al 6,6% di pendenza media e punte di pendenza massima fino al 12%. Segue l’impegnativa discesa verso Nesso, poi un tratto pianeggiante strategicamente fondamentale verso Como, ma prima dell’arrivo ci sarà ancora da affrontare la salita del Civiglio, breve ma durissima: 4,2 km al 9,7% di pendenza media e punte fino al 14%, una spada con Gpm di terza categoria al km 223,3, cioè davvero a ridosso dell’arrivo di Como. Attenzione anche alla discesa, che terminerà solo a 3 km dal traguardo: sarà un finale davvero affascinante, come nella classica delle Foglie morte.



