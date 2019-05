Diretta Giro d’Italia 2019/ Streaming video tv: percorso, orario, vincitore 16^ tappa

Il Giro d’Italia 2019 in diretta torna oggi, martedì 28 maggio, proponendoci la sedicesima tappa Lovere Ponte di Legno di 194 km. Dopo il secondo giorno di riposo, l’edizione numero 102 del Giro d’Italia riparte con un tappone attesissimo. Non ci sarà purtroppo il Gavia, impossibile da scalare in questo maggio climaticamente così avverso, ma resta il Mortirolo, la salita probabilmente più dura d’Europa. L’ultimo passaggio nel 2017 fu dal versante meno arcigno, stavolta si torna al “vero” Mortirolo salendo da Mazzo di Valtellina e l’assenza del Gavia renderà ancora più importante l’ascesa alla salita simbolo del Giro d’Italia. Ci si arriverà con un po’ meno di fatica nelle gambe, perché il percorso alternativo preparato da RCS è un po’ più corto (194 km rispetto ai 226 previsti in origini) e l’assenza del Gavia non è naturalmente una differenza da poco, tuttavia questo garantisce che sul Mortirolo tutti daranno il massimo. Domenica è successo di tutto sul Civiglio, immaginatevi dunque che cosa potrà succedere sulla salita più difficile d’Europa… Tappa interamente lombarda, dalla partenza di Lovere sulle sponde del lago d’Iseo fino all’arrivo di Ponte di Legno si pedalerà sulle strade delle province di Bergamo, Brescia, Sondrio per tornare infine nella bresciana Val Camonica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE OGGI IL GIRO D’ITALIA (16^ TAPPA)

La diretta tv del Giro d’Italia 2019 è oggi come sempre molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. La Tv di Stato ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della sedicesima tappa Lovere Ponte di Legno comincerà già dalle ore 10.30 con i collegamenti su Rai Sport + HD (canale numero 57) dalla partenza e per le prime fasi della corsa, poi il passaggio dalle ore 14.30 su Rai Due, con la cronaca di tutte le fasi salienti e in conclusione il Processo alla Tappa dopo l’arrivo dei corridori. Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà la sedicesima tappa fin dalle ore 13.00, per un racconto anche in questo caso sostanzialmente integrale. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con i servizi Sky Go ed Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DEL GIRO D’ITALIA SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2019 OGGI: PERCORSO 16^ TAPPA LOVERE PONTE DI LEGNO

Per presentare la diretta Giro d’Italia della sedicesima tappa, andiamo ad approfondire l’analisi del percorso della Lovere Ponte di Legno, senza più pensare a quello che non ci sarà – perché quello che resta sarà più che sufficiente per farci divertire. La partenza avrà luogo alle ore 11.40 da Lovere, quasi subito si comincerà a salire verso il Passo della Presolana, clamorosamente non classificato come Gpm, ma che sicuramente comincerà a mettere subito fatica nelle gambe dal momento che nel finale ha pendenza media oltre il 7% con punte fino al 10%. A seguire ecco la Croce di Salven, altra salita non catalogata Gpm, per poi arrivare al tratto modificato che prevederà l’inedita salita di Cevo, che prevede un’ascesa di 10,6 km al 5,9% di pendenza media. Sarà un Gpm di terza categoria, con scollinamento al km 89,6. La discesa ci porterà dalle parti di Edolo, dove al km 110 sarà collocato il primo traguardo volante di giornata, poi si ricomincerà a salire verso l’Aprica, che sarà raggiunta via Santicolo, cioè con la strada più impegnativa – comunque Gpm di terza categoria, al km 128,2. Con la discesa si arriverà in provincia di Sondrio e al km 154 ecco il secondo sprint intermedio, a Mazzo di Valtellina. Parlare di Mazzo di Valtellina però significa una sola cosa: essere ai piedi del Mortirolo. Eccoci dunque alla salita più attesa di tutto il Giro d’Italia 2019. La salita verso il Gpm di prima categoria, che sarà collocato al km 166,3, misura 11,9 km nei quali ci sarà da superare un dislivello di 1289 metri, il che significa una pendenza media del 10,9%. I numeri possono essere freddi, ma in questo caso sono davvero eloquenti: una salita in doppia cifra sia come chilometri sia come pendenza media ha pochi paragoni al mondo. Nella parte intermedia abbiamo addirittura un dato del 12,2% medio su circa 6,5 km, con punte di pendenza massima fino al 18%. Attenzione anche alla discesa sul versante bresciano fino a Monno, superata la quale rimarranno gli ultimi 15 km verso l’arrivo di Ponte di Legno, che saranno tutti in leggera salita attorno al 3-4%, tatticamente potranno essere importanti anche questi nell’inseguimento tra chi sarà al comando e chi invece dovrà cercare di recuperare.



