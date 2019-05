Diretta Giro d’Italia 2019/ Streaming video tv: percorso, orario, vincitore 17^ tappa

Il Giro d’Italia 2019 è in diretta anche oggi, mercoledì 29 maggio: l’appuntamento odierno sarà con la diciassettesima tappa Commezzadura Anterselva di 181 km. Dopo la tappa del Mortirolo, l’edizione numero 102 del Giro d’Italia ci propone oggi un’altra frazione da seguire con attenzione, perché culminerà con un arrivo in salita impegnativo almeno negli ultimi 5,5 km, dunque altra giornata delicata anche in ottica classifica. Sarà una giornata interamente in Trentino Alto Adige, con la partenza da Commezzadura – in Val di Sole – e dunque dalla provincia di Trento, per poi raggiungere l’arrivo di Anterselva in Alto Adige, la località che è nota agli sportivi come la “casa” italiana del biathlon, dove l’anno prossimo si terranno i mondiali di questa disciplina invernale, in casa di Dorothea Wierer, prima italiana di sempre a vincere la Coppa del Mondo. Oggi però sarà la bicicletta protagonista assoluta: non sarà magari un tappone memorabile, ma la salita finale merita rispetto e potrebbe creare dei distacchi, soprattutto se qualcuno non avrà ancora assorbito le fatiche del Mortirolo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE OGGI IL GIRO D’ITALIA (17^ TAPPA)

La diretta tv del Giro d’Italia 2019 oggi è come sempre molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. La Tv di Stato ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della diciassettesima tappa Commezzadura Anterselva comincerà già dalle ore 11.30 con i collegamenti su Rai Sport + HD (canale numero 57) dalla partenza e per le prime fasi della corsa, poi il passaggio dalle ore 14.30 su Rai Due, con la cronaca di tutte le fasi salienti e in conclusione il Processo alla Tappa dopo l’arrivo dei corridori. Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà la diciassettesima tappa fin dalle ore 13.00, per un racconto anche in questo caso sostanzialmente integrale. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con i servizi Sky Go ed Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DEL GIRO D’ITALIA SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2019 OGGI: PERCORSO 17^ TAPPA COMMEZZADURA ANTERSELVA

Per presentare la diretta Giro d’Italia della diciassettesima tappa, andiamo ad approfondire l’analisi del percorso della Commezzadura Anterselva che, come abbiamo già accennato, culminerà con un nuovo arrivo in salita. La partenza avrà luogo alle ore 12.25 da Commezzadura, la prima difficoltà della giornata sarà il Passo della Mendola, che non è stato classificato come Gpm ma potrebbe essere il trampolino ideale per le fughe da lontano. Al termine della discesa, ecco un tratto sostanzialmente pianeggiante fino al traguardo volante di Bressanone (km 108,9), dove avrà inizio la salita verso il Gpm di quarta categoria di Elvas (km 114), un’ascesa di soli 3,4 km ma piuttosto impegnativa, con punte fino al 12% di pendenza massima. I saliscendi continueranno poco dopo con la salita di Terento, Gpm di terza categoria al km 135,3 al termine di 6,6 km di ascesa al 7,6% di pendenza media e punte fino al 12%. La discesa ci porterà al secondo sprint intermedio a Brunico (km 153), poi si inizierà gradualmente a salire verso l’arrivo di Anterselva. La salita vera e propria sarà molto impegnativa dai 5,5 km dal traguardo fino allo striscione dell’ultimo chilometro: in questi 4,5 km il dato sarà di circa 8,5% con punte fino al 12%. Si entra poi nel percorso di fondo dello Stadio del Biathlon con una breve salita e quindi 100 m di discesa ripida per passare nel tunnel sotto la strada e entrare nello stadio vero e proprio, dove gli ultimi metri saranno pianeggianti per arrivare all’arrivo, valido anche come Gpm di terza categoria.



