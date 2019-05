Diretta Giro d’Italia 2019/ Streaming video tv: percorso, orario, vincitore 19^ tappa

La diretta Giro d’Italia 2019 ci farà compagnia anche oggi, venerdì 31 maggio, proponendoci la diciannovesima tappa Treviso San Martino di Castrozza di 151 km. L’edizione numero 102 del Giro d’Italia è sempre più vicina al suo epilogo, ma ci promette ancora grandi emozioni: oggi infatti ci sarà un nuovo arrivo in salita, dunque dopo la “pausa” di ieri si tornerà a pedalare in montagna, ammirando lo splendido scenario delle Pale di San Martino che dominano appunto San Martino di Castrozza. Non sarà un tappone come quello di Courmayeur sabato scorso o come quello di Ponte di Legno con il Mortirolo – e nemmeno come quello di domani -, tuttavia un’ascesa finale di oltre 13 km non va mai sottovalutata, soprattutto al terzultimo giorno di un Giro d’Italia. Le fatiche scarseggiano, se a qualcuno le gambe non rispondessero a dovere ecco che la bagarre si potrebbe accendere anche più di quanto l’altimetria e i numeri delle salite farebbero pensare sulla carta. Quella di oggi sarà di nuovo una giornata fra il Veneto e il Trentino Alto Adige, ma a parti invertite rispetto a ieri: la partenza avverrà da Treviso, città storicamente molto legata al ciclismo e all’utilizzo della bicicletta, si pedalerà poi anche in provincia di Belluno per arrivare infine in Trentino, per raggiungere l’affascinante arrivo di San Martino di Castrozza, una delle perle delle nostre impareggiabili Dolomiti.

La diretta tv del Giro d'Italia 2019 è come sempre molto ampia, grazie all'eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. La Tv di Stato ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della diciannovesima tappa Treviso San Martino di Castrozza comincerà già dalle ore 12.00 con i collegamenti su Rai Sport + HD (canale numero 57) dalla partenza e per le prime fasi della corsa, poi il passaggio dalle ore 14.30 su Rai Due, con la cronaca di tutte le fasi salienti e in conclusione il Processo alla Tappa dopo l'arrivo dei corridori. Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà la diciannovesima tappa fin dalle ore 13.00, per un racconto anche in questo caso sostanzialmente integrale. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d'Italia, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con i servizi Sky Go ed Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d'Italia e il profilo Twitter @giroditalia.

Per presentare la diretta Giro d’Italia della diciannovesima tappa, andiamo adesso a presentare più nel dettaglio il percorso della Treviso San Martino di Castrozza, che finora abbiamo descritto solo per sommi capi. La partenza avrà luogo alle ore 13.05 da Treviso, in considerazione del ridotto chilometraggio di questa frazione. Presto però cominceranno i saliscendi e il primo Gran Premio della Montagna sarà il Passo di San Boldo (km 66,6), salita di terza categoria comunque abbastanza impegnativa, con gli ultimi 3 km al 9,4% e ben 17 tornanti, dei quali numerosi in galleria. Dopo la discesa ecco il primo sprint intermedio della tappa, che sarà collocato a Lentiai al km 86,1 del percorso, seguito dal secondo traguardo volante, che sarà invece posto a Fonzaso al km 109,1. Subito dopo comincerà la breve salita di Lamon, valida come Gpm di quarta categoria al km 116,5. Breve discesa e poi si comincerà gradualmente a salire verso l’arrivo di San Martino di Castrozza: dopo un lungo tratto di falsopiano a salire con il quale entreremo in Trentino, l’ascesa vera e propria comincerà dopo Fiera di Primiero e misurerà circa 13,5 km, quasi tutti con pendenza costante attorno al 6%, con solo un breve tratto al 10% a metà salita. Come detto, una salita non memorabile: tuttavia, collocata come arrivo della tappa numero 19, ecco che potrebbe smascherare chi avesse ormai finito la benzina…



