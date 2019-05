Diretta Giro d’Italia 2019/ Streaming video tv: percorso, orario, vincitore 20^ tappa

Il Giro d’Italia 2019 in diretta oggi ci propone un appuntamento che nessun appassionato può perdere: la ventesima tappa Feltre Croce d’Aune/Monte Avena di 194 km è infatti l’ultimo tappone di alta montagna dell’edizione numero 102 del Giro d’Italia. Non sarà ancora il momento dei verdetti definitivi perché domani la conclusione sarà a cronometro, ma sicuramente sarà una giornata fondamentale: l’altimetria di questa ventesima tappa fa paura solamente a guardarla, se qualcuno andasse in crisi potrebbe perdere tantissimo e chi avrà coraggio potrà provare ad entrare nella storia seguendo l’esempio di Chris Froome sul Colle delle Finestre un anno fa. La salita più dura di giornata sarà il Passo Manghen, la seconda di cinque: forse arriva fin troppo presto, ma se la tappa si infiammasse già lì, vivremmo una giornata di quelle che ricorderemo anche fra molti decenni. Ci attende dunque un sabato tutto da vivere fin dalla partenza di Feltre: si attraverseranno le province di Belluno e di Trento per poi tornare nel Bellunese per l’inedito arrivo di Croce d’Aune/Monte Avena, che sarà naturalmente l’ultimo arrivo in salita di questo Giro d’Italia 2019.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL GIRO D’ITALIA OGGI (20^ TAPPA)

La diretta tv del Giro d’Italia 2019 oggi è come sempre molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. La Tv di Stato ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della ventesima tappa Feltre Croce d’Aune/Monte Avena comincerà già fin dalle ore 10.00 con i collegamenti su Rai Sport + HD (canale numero 57) dalla partenza e per le prime fasi della corsa, poi il passaggio dalle ore 14.30 su Rai Due, con la cronaca di tutte le fasi salienti e in conclusione il Processo alla Tappa dopo l’arrivo dei corridori. Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà la ventesima tappa fin dalle ore 13.00, per un racconto anche in questo caso molto ampio. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con i servizi Sky Go ed Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DEL GIRO D’ITALIA SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2019: OGGI PERCORSO 20^ TAPPA FELTRE CROCE D’AUNE/MONTE AVENA

Per presentare la diretta Giro d’Italia della ventesima tappa, naturalmente adesso è doveroso presentare più nel dettaglio il percorso della Feltre Croce d’Aune/Monte Avena, che finora abbiamo descritto solo nel suo aspetto saliente di durissimo tappone alpino. La partenza avrà luogo alle ore 11.20 da Feltre, in considerazione della lunghezza e anche dell’alta difficoltà di questa frazione. Pronti via e dopo pochissimi chilometri ci sarà subito da affrontare il Gpm di seconda categoria di Cima Campo (km 27,1), salita che misura ben 18,7 km, anche se con pendenza media del 5,9%. Potremmo definirlo come un antipasto – e se una salita così lunga è solo un antipasto, ben si capisce che cosa ci attenderà oggi. Lunga discesa (inframezzata da un tratto in salita), ecco poi il primo traguardo volante a Telve (km 58,8), quando saremo già sulle prime rampe della difficilissima salita verso il Passo Manghen (km 78), che a causa dell’annullamento del Gavia è diventato anche la Cima Coppi di questo Giro d’Italia. Titolo onorifico che rende bene l’idea della difficoltà di questa ascesa di 18,9 km al 7,6% di pendenza media, che è un dato notevolissimo per una salita così lunga. Soprattutto sarà micidiale la parte finale, perché negli ultimi 6 km non si scenderà mai sotto il 10% raggiungendo punte di pendenza massima al 15%. Attenzione anche alla discesa, sarà importante capire se qualche big si muoverà già sul Manghen, perché al termine della discesa ci sarà un tratto in falsopiano verso il secondo sprint intermedio di Predazzo (km 112,5) e poi si salirà verso il Passo Rolle (km 133,1) che nel contesto di questo tappone possiamo definire la salita più facile. Parliamo comunque di ben 20,6 km ma al 4,7% di pendenza media, tanto che è classificato Gpm di seconda categoria: parte iniziale al 6,3%, poi un tratto in falsopiano per tornare negli ultimi chilometri a salire al 6,5% medio. Potrebbe essere più impegnativa la lunghissima discesa successiva, almeno nella sua prima parte. Giunti a Ponte Oltra, saremo a 22 km dall’arrivo e ci sarà ancora tanto da salire, perché l’ascesa finale di Croce d’Aune/Monte Avena è composta da una concatenazione di due salite successive. La prima parte sarà il Gpm di seconda categoria di Croce d’Aune (km 183,1), salita di 11,1 km al 5,5% però molto dura negli ultimi 4 km, con punte di pendenza massima fino al 16%, poi 4 km di discesa e si tornerà a salire verso l’arrivo di Monte Avena. Sul traguardo Gpm di prima categoria, al termine di una salita di 6,9 km al 7,3% di pendenza media e con punte di pendenza massima fino all’11%.



