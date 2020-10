Diretta Giro d’Italia 2020/ 5^ tappa streaming video Rai 2: tante insidie nel finale!

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2020: 5^ TAPPA MILETO-CARMIGLIATELLO SILANO

La diretta del Giro d’Italia 2020 affronta oggi la sua 5^ tappa: mercoledì 7 ottobre è infatti dedicato alla Mileto-Camigliatello Silano, dunque ci spostiamo in Calabria per una frazione che sarà lunga 225 chilometri e che potrebbe presentare qualche insidia nemmeno troppo nascosta. L’orario di partenza è fissato per le 10:30, l’arrivo dovrebbe essere poco meno di 6 ore più tardi; una tappa questa che, dopo la prova sostanzialmente piana del giorno precedente, può regalare emozioni grazie soprattutto al finale. Dal punto di vista geografico si risale decisamente verso Nord, quasi in linea retta; sarà molto interessante valutare quello che succederà nella diretta del Giro d’Italia 2020 per questa 5^ tappa, soprattutto perché abbiamo già visto tante cose nei primi giorni e siamo pronti a valutarne altre, sempre con la speranza che l’Italia si faccia valere nella grande corsa di casa.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2020 IN STREAMING VIDEO E RAI 2: COME SEGUIRE LA 5^ TAPPA

La diretta tv del Giro d’Italia 2020 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della quinta tappa Mileto-Camigliatello Silano sarà garantita da Rai 2, con un primo collegamento a dire il vero su Rai Sport + HD fin dal Villaggio di Partenza e passaggio sul secondo canale dalle ore 14.00 in poi, un collegamento che durerà fino al Processo alla Tappa naturalmente per chiudere, dopo l’arrivo di tutti i corridori in gara. Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà con una copertura davvero ampia tutte le frazioni della Corsa Rosa dalla Sicilia a Milano. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2020: LA 5^ TAPPA

La 5^ tappa del Giro d’Italia 2020 è come detto insidiosa: guardando l’altimetria scopriamo infatti che a circa 38 chilometri dal traguardo, dopo essere già saliti e aver trovato qualche punto utile per la selezione attraverso le pendici della Sila, i corridori dovranno affrontare l’ascesa che da Cosenza conduce fino al Valico di Montescuro, posizionato a 1618 metri. Troveremo pendenze che vanno dal 5,6% al 18%, percorso utile per scremare il gruppo che, una volta in cima, Diretsi troverà a circa 10 chilometri dal traguardo ma non avrà terminato le sue fatiche, visto che si scenderà abbastanza rapidamente fino a Moccone, e si continuerà con la pendenza fino a Camigliatello, attraversando una strada ristretta tra le vie dell’abitato e giungendo alla curva a U che porta direttamente al rettilineo, non prima di aver affrontato altre due curve ampie. La Mileto-Camigliatello Silano insomma promette di essere una 5^ tappa davvero molto interessante all’interno del Giro d’Italia 2020, aspettando le montagne vere la classifica potrebbe anche risultarne stravolta.

