Diretta Giro d’Italia 2020/ Streaming video Rai 14^ tappa, cronometro frizzante!

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2020: UNA CRONOMETRO PER FILIPPO GANNA?

Cronometro frizzante e fondamentale al Giro d’Italia 2020, che oggi con la sua quattordicesima tappa cronometro Conegliano-Valdobbiadene di 34,1 km ci regalerà una frazione sulle strade del Prosecco – rinnovando la tradizione ormai consolidata delle cronometro nelle zone di produzione dei nostri grandi vini – che avrà un peso specifico enorme nella lotta per la vittoria finale del Giro d’Italia 2020. Infatti oggi chi ha ambizioni di classifica dovrà essere protagonista della diretta Giro d’Italia 2020, anche se naturalmente chi va bene nelle prove contro il tempo potrà sfruttare la cronometro mentre chi soffre questo esercizio dovrà pensare soprattutto a difendersi. Per rimanere agli italiani, ad esempio la cronometro di Valdobbiadene è certamente più favorevole sulla carta a Vincenzo Nibali piuttosto che a Domenico Pozzovivo, che però anche giovedì a Cesenatico ha dimostrato di essere in grandissima forma. Ci sarà poi anche la lotta per la vittoria di tappa fra i migliori specialisti e qui inevitabilmente citiamo Filippo Ganna perché il piemontese è il campione del Mondo in carica della cronometro e ha vinto esattamente due settimane fa a Palermo la prima prova contro il tempo del Giro d’Italia 2020, andando pure a indossare la maglia rosa. Un occhio a Ganna e uno ai big di classifica: questo è il programma che ci attende oggi…

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2020 STREAMING VIDEO RAI 2: COME SEGUIRE LA 14^ TAPPA

La diretta tv del Giro d’Italia 2020 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della quattordicesima tappa cronometro Conegliano-Valdobbiadene sarà garantita da Rai Due, con un primo collegamento a dire il vero su Rai Sport + HD fin dal Villaggio di Partenza e passaggio sul secondo canale dalle ore 14.00 in poi, un collegamento che durerà fino al Processo alla Tappa naturalmente per chiudere, dopo l’arrivo di tutti i corridori in gara. Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà con una copertura davvero ampia tutte le frazioni della Corsa Rosa dalla Sicilia a Milano. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DEL GIRO D’ITALIA SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2020: PERCORSO 14^ TAPPA

La diretta Giro d’Italia 2020 oggi ci riserverà una frazione di basilare importanza, di conseguenza adesso andiamo a scoprire in maggiore dettaglio il percorso della odierna quattordicesima tappa cronometro Conegliano-Valdobbiadene, che attraverserà solamente la provincia di Treviso. La partenza avrà luogo dunque da Conegliano, alle ore 13.00 per quanto riguarda il primo corridore in gara, mentre l’arrivo a Valdobbiadene dell’ultimo uomo in gara sarà approssimativamente poco dopo le ore 16.30. Date queste coordinate temporali, dobbiamo dire che non si tratterà di una cronometro facile, perché saranno da affrontare diversi saliscendi fra i quali spiccherà il Muro di Ca’ del Poggio, che infatti sarà valido anche come Gran Premio della Montagna di quarta categoria al km 7,4, al termine di 1100 metri spaccagambe, che andranno a pesare tantissimo nell’economia della corsa, dal momento che in una cronometro è logicamente fondamentale gestire le energie e distribuire lo sforzo nel migliore modo possibile. Vi saranno poi altri saliscendi soprattutto nel finale della prova, quando ormai saremo vicini a Valdobbiadene, mentre sono da annotare le località dei due rilevamenti cronometrici intermedi oltre al Gpm, collocati a Pieve di Soligo al km 17,1 e poi a Col San Martino al km 25,1. Le stradine fra le colline del Prosecco emetteranno un verdetto importante: chi potrà brindare questa sera?

© RIPRODUZIONE RISERVATA