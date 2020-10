Diretta Giro d’Italia 2020/ Streaming video Rai 15^ tappa, si sale a Piancavallo!

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2020: LA TAPPA DI MARCO PANTANI

Il Giro d’Italia 2020 vivrà oggi il suo primo arrivo in salita alpino: giornata dunque fondamentale con la quindicesima tappa Base Aerea Rivolto-Piancavallo di 185 km, con affascinante partenza dalla base delle Frecce Tricolori e arrivo dove qualcuno potrebbe davvero decollare in classifica, ed altri invece purtroppo precipitare. Nel 1998 a Piancavallo vinse un certo Marco Pantani e fu la prima pietra del suo trionfo in maglia rosa a Milano, oggi invece sarà l’epilogo del primo tappone alpino del Giro d’Italia 2020, che di fatto in salita finora ha vissuto i grandi colpi di scena sull’Etna nella terza tappa e un esito più interlocutorio invece domenica scorsa a Roccaraso. Adesso però siamo già alla fine della seconda settimana, ieri c’è stata la cronometro in Valdobbiadene e di conseguenza di interlocutorio non ci potrà più essere nulla. Per la diretta Giro d’Italia 2020 dunque oggi sarà una giornata imperdibile, perché arriveranno i primi verdetti sulla forza dei vari protagonisti in alta montagna, in attesa di una terza settimana pazzesca (se tutto andrà regolarmente in scena) che naturalmente ci dirà tutta la verità su questo storico Giro d’Italia autunnale.

Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d'Italia e il profilo Twitter @giroditalia.

Si sale sulle Alpi, quindi nella nostra presentazione della diretta Giro d’Italia 2020 andiamo subito a presentare tutti i dettagli del percorso della quindicesima tappa Base Aerea Rivolto-Piancavallo di 185 km, interamente in Friuli Venezia Giulia fra le province di Udine e Pordenone. Come accennato, sarà affascinante già la partenza dalla base aerea Rivolto (Frecce Tricolori), con km 0 poi a Passariano alle ore 11.20. In attesa della salita finale, ci saranno altri tre Gpm lungo il percorso, tutti di seconda categoria, che renderanno molto impegnativa la tappa odierna. La prima sarà Sella Chianzutan (km 65,1), caratterizzata da 10,6 km di salita al 5,4% medio, poi avremo lo sprint intermedio a Villa Santina (km 81,3) e poi si ricomincerà a salire verso la Forcella di Monte Rest (km 105,2), preceduta da un primo strappo verso la Forcella di Priuso, poi la parte finale sarà di 7,4 km al 7,5% medio. Secondo traguardo volante a Poffabro al km 135,9 quando già saremo sulle rampe del terzo Gpm, la Forcella di Pala Barzana, con scollinamento al km 143,4 dopo una salita di 13,3 km al 4,4% medio ma molto irregolare, con tratti assai facili alternati a strappi ben più impegnativi. Tutto questo i corridori avranno sulle gambe ad Aviano, ai piedi della salita verso l’arrivo di Piancavallo, naturalmente Gpm di prima categoria. La salita sarà di 14,5 km al 7,8% di pendenza media e sarà durissima nella sua prima metà, praticamente sempre oltre il 9% e con punte fino al 14%: ci sarà dunque molto terreno per attaccare e fare la differenza, a patto di non aspettare l’ultimissimo tratto, che avrà infatti pendenze più dolci.



