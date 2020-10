Diretta Giro d’Italia 2020/ Streaming video Rai 2, 10^ tappa: muri verso Tortoreto!

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2020: TAPPA IN SALITA CON GRANDI PENDENZE !

Dopo il primo giorno di riposo, il Giro d’Italia 2020 riparte oggi alla grande con la decima tappa Lanciano-Tortoreto di 177 km, che sarà caratterizzata da una impressionante successione di Muri degni di un Giro delle Fiandre trapiantato in Abruzzo, salite brevi ma con pendenze cattivissime che accenderanno la lotta per la vittoria di tappa – potrebbe ad esempio essere finalmente il giorno buono per Peter Sagan – ma che potrebbero chiamare all’azione anche i big che puntano alla vittoria finale dell’edizione numero 103 del Giro d’Italia, questa storica prima volta autunnale della Corsa Rosa. Ecco dunque che, dopo un giorno per tirare il fiato, la diretta Giro d’Italia 2020 tornerà subita a catalizzare la nostra attenzione con una frazione insidiosa per chiunque. Soli 1200 metri di dislivello complessivo perché le salite saranno tutte assai brevi, ma con pendenze da fare impressione, spesso fino al 18-20% e in un caso addirittura al 24%: come a Roccaraso, un giorno più adatto a gente come Jakob Fuglsang piuttosto che a Vincenzo Nibali, però va anche detto che lo spettacolo dovrebbe essere più dei distacchi che effettivamente ci saranno. La battaglia per il successo di tappa è assicurata, succederà qualcosa anche fra i big?

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2020 IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV SU RAI 2: COME SEGUIRE LA 10^ TAPPA

La diretta tv del Giro d’Italia 2020 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della decima tappa Lanciano-Tortoreto sarà garantita da Rai Due, con un primo collegamento a dire il vero su Rai Sport + HD fin dal Villaggio di Partenza e passaggio sul secondo canale dalle ore 14.00 in poi, un collegamento che durerà fino al Processo alla Tappa naturalmente per chiudere, dopo l’arrivo di tutti i corridori in gara. Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà con una copertura davvero ampia tutte le frazioni della Corsa Rosa dalla Sicilia a Milano. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia

. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DEL GIRO D’ITALIA SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2020: PERCORSO 10^ TAPPA

Eccoci dunque al momento in cui esaminare più da vicino il percorso della decima tappa Lanciano-Tortoreto, per scoprire come si rimetterà in moto oggi la diretta Giro d’Italia 2020 dopo il primo giorno di riposo. Giornata nuovamente tutta abruzzese fra le province di Chieti, Pescara e infine Teramo, la partenza avrà luogo dunque da Lanciano alle ore 12.05 e dopo una prima parte facile fino a Francavilla al Mare ecco che si comincerà a faticare pedalando verso il primo Gran Premio della Montagna a Chieti (km 47,1), perché ci sarà da affrontare il Muro del Tricalle con punte di pendenza fino al 18% per giungere nel capoluogo teatino. Si rientra poi sulla costa fino a Giulianova per il primo sprint intermedio al km 110,1, tuttavia subito dopo inizia il circuito finale imperniato naturalmente su Tortoreto ma soprattutto costellato di muri. Si passa una prima volta dal borgo alto di Tortoreto, Gpm al km 120 dopo 1800 metri di salita al 7,2% ma con punte fino al 18% in due diversi momenti, poi in rapida successione ecco pure la più impegnativa salita di Colonnella (3,1 km al 9,2% medio e di nuovo punte fino a un massimo del 18%), Gpm di terza categoria al km 138, e il breve ma durissimo muro di Controguerra (900 metri al 9,7% medio e punte fino al 24%), che sarà valido come secondo traguardo volante al km 144. In seguito si ritornerà a Tortoreto da un altro versante che tocca una punta di pendenza massima al 20% e dopo pochi chilometri si affronterà ancora quello iniziale, che sarà l’ultimo Gpm di giornata al km 166 e scollinerà dunque a soli 11 km dall’arrivo di Tortoreto, nella frazione costiera di Tortoreto Lido. Gli ultimi 7 km saranno totalmente pianeggianti con sostanzialmente due sole vere curve: il problema sarà arrivarci…

© RIPRODUZIONE RISERVATA