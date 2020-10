Diretta Giro d’Italia 2020/ Streaming video Rai 2, 11^ tappa: a Rimini senza sussulti

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2020: TAPPA PER VELOCISTI!

Alle ore 12:15 di mercoledì 14 ottobre scatta la 11^ tappa del Giro d’Italia 2020: la PortoSant’Elpidio-Rimini ci conduce nel cuore della Romagna lungo un percorso di 182 chilometri, una tappa assolutamente di transizione e adatta ai velocisti prima di un giovedì che invece potrebbe essere interessante dal punto di vista della classifica. Ancora una volta si procede verso Nord, percorrendo la costa adriatica e transitando vicini ad Ancona e poi a Pesaro. La parte più impegnativa è quella finale: ci sono infatti tre chilometri tra strettoie e cambi di direzione repentini, poi una grande svolta che conduce al rettilineo finale di 600 metri. Qui avremo presumibilmente la volata, a meno che qualche fuga non abbia avuto la meglio in precedenza; ad ogni modo il gruppo della maglia rosa oggi si dovrebbe sostanzialmente riposare, aspettando domani per qualche attacco. Intanto noi siamo interessati a capire come andranno le cose nella diretta della 11^ tappa del Giro d’Italia 2020, tra poco si parte e dunque stiamo all’occhio…

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2020 IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV SU RAI 2: COME SEGUIRE LA 11^ TAPPA

La diretta tv del Giro d’Italia 2020 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura dell’undicesima tappa Porto Sant’Elpidio-Rimini sarà garantita da Rai Due, con un primo collegamento a dire il vero su Rai Sport + HD fin dal Villaggio di Partenza e passaggio sul secondo canale dalle ore 14.00 in poi, un collegamento che durerà fino al Processo alla Tappa naturalmente per chiudere, dopo l’arrivo di tutti i corridori in gara. Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà con una copertura davvero ampia tutte le frazioni della Corsa Rosa dalla Sicilia a Milano. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DEL GIRO D’ITALIA SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2020: IL CONTESTO

Si avvicina dunque il momento della 11^ tappa del Giro d’Italia 2020. All’interno di questa settimana ci sono almeno due giorni che potrebbero portare a stravolgimenti di classifica: già domani infatti si percorreranno oltre 200 chilometri lungo le strade di Cesenatico in una tappa che si prospetta entusiasmante e complessa, mentre sabato si partirà da Conegliano per arrivare a Valdobbiadene e qui sono attese le scintille. Oggi e venerdì invece il gruppo, lo abbiamo detto, dovrebbe prendere fiato: le tappe sono buone per scatenare le volate e prendersi un successo giornaliero che potrebbe anche fare punti per la relativa classifica, mentre i corridori che sono interessati alla classifica generale pedaleranno insieme marcandosi a vicenda, ma senza il timore che possa succedere qualcosa. Salvo imprevisti e sorprese ovviamente, questo è sempre chiaro; vedremo allora cosa succederà tra poco, quando finalmente saremo in strada per assistere alla diretta del Giro d’Italia 2020 per un’altra entusiasmante giornata dedicata alla corsa rosa.

