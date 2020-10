Diretta Giro d’Italia 2020/ Streaming video Rai 2, 13^ tappa: Monselice ostica!

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2020: FINALE DI TAPPA CON DUE STRAPPI!

Giorno quasi tutto pianeggiante ma per niente scontato al Giro d’Italia 2020, che oggi con la sua tredicesima tappa Cervia-Monselice di 192 km ci regalerà una frazione meno banale di quanto si potrebbe pensare dando un’occhiata distratta a un’altimetria quasi completamente pianeggiante. Nel finale infatti avremo due strappi brevi ma durissimi, che potrebbero rendere la vita difficile soprattutto ai velocisti: non è dunque affatto scontato un arrivo di gruppo a ranghi compatti, o per lo meno qualche sprinter potrebbe alzare bandiera bianca. L’attesa è naturalmente rivolta a due dei principali protagonisti della diretta Giro d’Italia 2020, cioè Arnaud Demare e Peter Sagan. Il francese ha calato il poker due giorni fa a Rimini e già a Matera ha dimostrato di saper superare un finale ostico, ma sulla carta oggi è un giorno ideale per lo slovacco, alla ricverca del bis della grande impresa di martedì a Tortoreto. Tra gli altri nomi, naturalmente speriamo in un Diego Ulissi in formato Agrigento, mentre per i big dovrebbe essere una giornata relativamente tranquilla: dopo le fatiche di ieri a Cesenatico e in attesa di un super weekend, oggi non dovrebbe scatenarsi la bagarre.

Meno banale di quanto appare, la diretta Giro d’Italia 2020 oggi cosa ci riserverà? Scopriamolo analizzando in maggiore dettaglio il percorso della odierna tredicesima tappa Cervia-Monselice, che attraverserà due regioni e quattro province, cioè quelle di Ravenna, Ferrara, Rovigo e Padova. La partenza avrà luogo dunque da Cervia alle ore 11.50, considerata la lunghezza ma d’altra parte anche la facilità del percorso, almeno per gran parte della tappa. Si pedala infatti quasi sempre nella Pianura Padana e di conseguenza la prima annotazione va fatta per il primo sprint intermedio a Rovigo (km 118,5). Al km 143,2 saremo a Monselice e potrebbe essere l’arrivo di una tappa breve e completamente pianeggiante, di puro trasferimento. Invece comincerà un anello di quasi 50 km che, dopo il secondo traguardo volante a Galzignano Terme al km 155,2, proporrà le due salite che potrebbero cambiare il volto della giornata. Il primo sarà il Gpm posto a Il Roccolo al km 162,5 al termine di 4,1 km di salita all’8,3% medio, che di fatto sono due muri uniti da un tratto più facile intermedio: nella parte iniziale infatti si toccherà il 20% nel cosiddetto Muro di Vallorto, poi l’ultimo km verso il Gpm sarà al 13,4% medio con punte al 17%. Discesa, brevissimo tratto pianeggiante ed ecco l’altro Gpm a Calaone (km 176,1), al termine di 2,1 km di salita al 9,8% medio e punte di pendenza massima al 18%. Dopo la discesa si tornerà in pianura e c’è da segnalare giusto una curva a gomito a 400 metri dall’arrivo di Monselice, ma per i velocisti quei due strappi potrebbero essere fatali.

