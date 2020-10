Diretta Giro d’Italia 2020/ Streaming video Rai 2, 16^ tappa: San Daniele show!

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2020: TAPPA DI SALITE, UN ANTIPASTO AI “TAPPONI” DI MONTAGNA

Giorno stuzzicante al Giro d’Italia 2020, che oggi riparte dopo il secondo giorno di riposo con la sua sedicesima tappa Udine-San Daniele del Friuli di 229 km, una frazione molto impegnativa sulle salite brevi ma impegnative delle Prealpi friulane. Dopo la cronometro di Valdobbiadene e l’arrivo in salita di Piancavallo che nello scorso weekend hanno modificato radicalmente la classifica, ora la diretta Giro d’Italia 2020 riparte con una tappa che non sarà magari un vero e proprio tappone di alta montagna come quelli che ci attendono nei prossimi giorni, ma sarà senza dubbio durissima a causa sia del chilometraggio davvero notevole sia dei ben sei Gran Premi della Montagna da affrontare. Potremmo fare il paragone con la tappa di Cesenatico, ma tenendo presente che nel frattempo sono passati altri giorni, che la lunghezza sarà maggiore e le salite forse ancora più impegnative e in posizione strategica, con l’ultimo passaggio sul Monte di Ragogna che sarà infatti vicinissimo al traguardo di San Daniele del Friuli. Insomma, il Giro d’Italia 2020 riparte con una tappa da non perdere: guai a sottovalutarla pensando già ai giorni a venire…

DIRETA GIRO D’ITALIA 2020 IN STREAMING VIDEO E RAI 2: COME SEGUIRE LA 16^ TAPPA

La diretta tv del Giro d’Italia 2020 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della sedicesima tappa Udine-San Daniele del Friuli sarà garantita da Rai 2, con un primo collegamento a dire il vero su Rai Sport + HD fin dal Villaggio di Partenza e passaggio sul secondo canale dalle ore 14.00 in poi, un collegamento che durerà fino al Processo alla Tappa naturalmente per chiudere, dopo l’arrivo di tutti i corridori in gara. Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà con una copertura davvero ampia tutte le frazioni della Corsa Rosa dalla Sicilia a Milano. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DEL GIRO D’ITALIA SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2020: PERCORSO 16^ TAPPA

Stuzzicante e potenzialmente esplosiva, la diretta Giro d’Italia 2020 oggi sarà davvero imperdibile: meglio allora andare senza indugio ad analizzare in maggiore dettaglio il percorso della odierna sedicesima tappa Udine-San Daniele del Friuli, che si snoderà per intero nella provincia proprio di Udine, con la partenza dal capoluogo che avrà luogo alle ore 10.25, in considerazione della lunghezza e della difficoltà del percorso. Quasi subito ci sarà da affrontare una salita impegnativa, quella verso il Gpm di seconda categoria della Madonnina del Domm (km 31), al termine di un’ascesa di oltre 10 km al 7,1% di pendenza media. Ascesa dunque che potrebbe subito scatenare gli attacchi, anche perché dopo la discesa e un breve tratto pianeggiante si salirà di nuovo verso un altro Gpm, stavolta di terza categoria: il Monte Spig, collocato al km 77,2. Al termine della discesa ecco il primo sprint intermedio a Cividale del Friuli (km 87,8), poi si pedalerà verso un altro Gpm di terza categoria, cioè la salita di Monteaperta (km 123). Ci si avvicinerà poi al circuito conclusivo attorno a San Daniele del Friuli, che sarà imperniato sul Monte di Ragogna da affrontare per tre volte e sempre valido come Gpm di terza categoria ai km 162,1, 189 e 216: si tratta di un’ascesa di “soli” 2,8 km ma al 10,4% di pendenza media e punte fino al 16% di pendenza massima, che dunque ripetuta per tre volte in una tappa lunga e difficile potrebbe far male a tanti. Non solo: nel circuito conclusivo ci saranno altri strappi brevissimi ma molto affilato, come quello verso il secondo traguardo volante al Castello di Susans (km 180,6) e anche nell’ultimo chilometro verso l’arrivo di San Daniele del Friuli, con punte al 20% massimo. Dal primo all’ultimo, si meriteranno tutti una fetta del ben noto prosciutto locale…

