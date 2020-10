Diretta Giro d’Italia 2020/ Streaming video Rai 2: 17^ tappa a Madonna di Campiglio

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2020: TAPPONE CON ARRIVO IN SALITA!

Il Giro d’Italia 2020 entra da oggi nella sua fase decisiva: la diciassettesima tappa Bassano del Grappa-Madonna di Campiglio di 203 km è una di quelle frazioni da non perdere per nessun motivo se si è appassionati di ciclismo. Tappa molto lunga, infarcita di salite lungo il percorso tra cui il Monte Bondone e per finire ecco pure l’arrivo in salita a Madonna di Campiglio. La terza settimana del Giro d’Italia 2020 è stata voluta dagli organizzatori micidiale sotto ogni punto di vista, con tappe sempre molto lunghe e davvero impegnative. Ne abbiamo già avuto un assaggio ieri verso San Daniele del Friuli, oggi però vivremo una frazione che sarà sicuramente la più dura vissuta fin qui in tutta l’edizione numero 103 della Corsa Rosa, anche più di quella verso Piancavallo di domenica se si considera tutto il tracciato, anche se l’ascesa finale non sarà micidiale. La diretta Giro d’Italia 2020 ha il fascino dell’imprevedibilità e ci sta regalando colpi di scena di ogni genere, per cui con i tre tapponi di altissima montagna ancora tutti da vivere sarebbe pericoloso sbilanciarsi troppo: meglio vivere un’altra giornata degna di Marco Pantani, anche se arrivare a Madonna di Campiglio mette ancora i brividi pensando a quello che successe nel tragico 1999…

La diretta tv del Giro d’Italia 2020 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della diciassettesima tappa Bassano del Grappa-Madonna di Campiglio sarà garantita da Rai Due, con un primo collegamento a dire il vero su Rai Sport + HD fin dal Villaggio di Partenza e passaggio sul secondo canale dalle ore 14.00 in poi, un collegamento che durerà fino al Processo alla Tappa naturalmente per chiudere, dopo l’arrivo di tutti i corridori in gara. Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà con una copertura davvero ampia tutte le frazioni della Corsa Rosa dalla Sicilia a Milano. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2020: PERCORSO 17^ TAPPA

Gli accenni che abbiamo già dato non lasciano spazio a dubbi: la diretta Giro d’Italia 2020 oggi sarà imperdibile e di conseguenza è fondamentale conoscere nel miglior modo possibile il percorso della odierna diciassettesima tappa Bassano del Grappa-Madonna di Campiglio, attraversando le province di Vicenza e Trento. La partenza avrà luogo dunque da Bassano del Grappa già alle ore 10.30 a causa della lunghezza e della difficoltà del percorso. In effetti solo i primi 40 km saranno sostanzialmente pianeggianti, poi si comincerà già a fare molto sul serio con la lunga salita verso il Gpm di prima categoria della Forcella Valbona (km 61,2), al termine di ben 21,9 km di ascesa al 6,6% di pendenza media. Tanta fatica subito nelle gambe, anche se qui probabilmente si muoveranno le seconde linee. Lunga discesa (con uno strappo a Passo Coe), breve falsopiano e si attacca il mitico Monte Bondone (Gpm al km 117,5): sono altri 20,2 km di salita con pendenza media al 6,8%, molto impegnativa soprattutto nella seconda parte, quando spesso si va anche oltre il 10% (con punte al 15% massimo). Se la corsa esplodesse già qui, tutto sarebbe possibile… Poi discesa, un saliscendi (pianura mai) verso il primo sprint intermedio a Ponte Arche al km 154 ed ecco il terzo Gpm di giornata, il Passo Durone (km 164,9), altri 10,4 km di salita al 6% medio. Poi discesa ed ecco un tratto di falsopiano a salire che potrebbe avere a sua volta un peso nel’economia della corsa, nel quale è compreso anche il secondo traguardo volante a Caderzone Terme (km 185,8). Da Pinzolo comincerà la vera e propria salita verso l’arrivo di Madonna di Campiglio: saranno 12,5 km al 5,7% medio, quasi sempre attorno al 6,5% fino a due chilometri dal traguardo, quando diventa ben più facile. Insomma: non sarà un finale impossibile, ma se la corsa esplodesse fin dai primi due Gpm questo pazzo Giro d’Italia 2020 ne vedrebbe ancora delle belle…

