Diretta Giro d’Italia 2020/ Streaming video Rai 2, 18^ tappa: ostacolo Stelvio

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2020: ARRIVO IN SALITA!

Ecco il giorno forse più importante del Giro d’Italia 2020, che oggi vivrà la sua diciottesima tappa Pinzolo-Laghi di Cancano di 207 km, con l’arrivo in salita nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio, dopo avere affrontato appunto il celeberrimo Passo dello Stelvio, che sarà la Cima Coppi di questo autunnale Giro d’Italia 2020. C’erano molti timori all’idea di dover affrontare lo Stelvio ad ottobre inoltrato, invece tutto è andato per il meglio e così oggi potremo vivere un tappone di quelli che possono fare la storia del Giro d’Italia. Tutto sarà impegnativo oggi: nelle gambe tanta fatica, arrivando da un’altra frazione di alta montagna ieri a Madonna di Campiglio; terzo giorno consecutivo oltre i 200 km di chilometraggio; 5400 metri di dislivello; due salite dure già prima dello Stelvio, poi “sua maestà” a quota 2758 metri ed infine l’arrivo ai Laghi di Cancano, salita caratterizzata dalle Torri di Fraele. La diretta Giro d’Italia 2020 dunque oggi vivrà una giornata fondamentale, in cui si può trionfare o affondare: tutto è ancora apertissimo, le sorprese finora non sono di certo mancate e di conseguenza non ci sbilanciamo in troppe ipotesi. Staremo a vedere che cosa succederà, oggi chi sta bene deve fare la differenza…

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2020 IN STREAMING VIDEO E DIRETTA RAI 2: COME SEGUIRE LA 18^ TAPPA

La diretta tv del Giro d’Italia 2020 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della diciottesima tappa Pinzolo-Laghi di Cancano sarà garantita da Rai Due, con un primo collegamento a dire il vero su Rai Sport + HD fin dal Villaggio di Partenza e passaggio sul secondo canale dalle ore 14.00 in poi, un collegamento che durerà fino al Processo alla Tappa naturalmente per chiudere, dopo l’arrivo di tutti i corridori in gara. Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà con una copertura davvero ampia tutte le frazioni della Corsa Rosa dalla Sicilia a Milano. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DEL GIRO D’ITALIA SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2020: PERCORSO 18^ TAPPA

Senza ulteriori indugi, adesso andiamo ad approfondire l’analisi della diretta Giro d’Italia 2020 presentando in maggiore dettaglio il percorso della odierna diciottesima tappa Pinzolo-Laghi di Cancano, che attraverserà le province di Trento, Bolzano e Sondrio. La partenza avrà luogo dunque da Pinzolo già alle ore 10.20, naturalmente a causa della lunghezza e della difficoltà del percorso. Si faticherà fin da subito, perché sarà una “partenza in salita” con l’ascesa verso il Campo Carlo Magno (Gpm di seconda categoria al km 14) che potrebbe scatenare immediatamente la bagarre e magari a qualcuno potrebbe risultare indigesta una partenza aggressiva. La prima parte del percorso sarà caratterizzata anche dal Passo Castrin, Gpm di prima categoria al km 65,9 che – dopo un primo tratto precedente già in salita – sarà caratterizzato nella sua parte finale da 8,8 km di salita al 9,1% di pendenza media, dunque molto dura. Al termine della discesa, seguirà un tratto di corsa interlocutorio fino al primo sprint intermedio a Prato allo Stelvio, al km 144,5 della tappa. A quel punto saremo ai piedi della salita verso il Passo dello Stelvio, per entrare nel mito del Giro d’Italia: 24,7 km di salita fanno paura solo a pensarci, la pendenza media sarà del 7,5% e si arriverà sino ai 2758 metri d’altitudine della Cima Coppi. Si tratta del versante altoatesino, che è il più impegnativo: qui si deve fare sul serio. Discesa in Valtellina, secondo traguardo volante a Isolaccia Valdidentro (km 196,4) e saremo a quel punto ai piedi della salita finale, con il Gpm delle Torri di Fraele a meno di 2 km dall’arrivo ai Laghi di Cancano. Questa ultima ascesa misura 8,7 km al 6,8% di pendenza media ed è caratterizzata da ben 21 tornanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA