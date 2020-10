Diretta Giro d’Italia 2020/ Streaming video Rai 2, 19^ tappa: volata ad Asti?

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2020: DOPO IL TAPPONE SI VA IN PIANURA

Il terzultimo giorno, il Giro d’Italia 2020 si riposò: oggi la diciannovesima tappa Morbegno-Asti di 253 km sarà la frazione più lunga dell’edizione numero 103 della Corsa Rosa e quindi saranno comunque tante ore di bicicletta il giorno dopo il tappone dello Stelvio, ma sarà almeno tutta pianura e di conseguenza una giornata perfetta per i velocisti – se avranno le forze e le energie – oppure per una fuga da lontano, se le squadre degli sprinter non dovessero avere la capacità di tenere unita la corsa. La diretta Giro d’Italia 2020 dunque oggi potrebbe riportare in copertina Arnaud Demare, già autore di uno straordinario poker, e le altre ruote veloci, per la loro ultima chance prima di un weekend conclusivo comunque molto intenso, perché il Giro d’Italia 2020 terminerà con l’arrivo in salita al Sestriere (sia pure molto meno difficile del previsto) e poi con la cronometro di Milano. Per molti Asti sarà l’ultima occasione per lasciare il segno: chi riuscirà a festeggiare nella terra di grandi spumanti?

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2020 IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA 19^ TAPPA

La diretta tv del Giro d’Italia 2020 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della diciannovesima tappa Morbegno-Asti sarà garantita da Rai Due, con un primo collegamento a dire il vero su Rai Sport + HD fin dal Villaggio di Partenza e passaggio sul secondo canale dalle ore 14.00 in poi, un collegamento che durerà fino al Processo alla Tappa naturalmente per chiudere, dopo l’arrivo di tutti i corridori in gara. Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà con una copertura davvero ampia tutte le frazioni della Corsa Rosa dalla Sicilia a Milano. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DEL GIRO D’ITALIA SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2020: PERCORSO 19^ TAPPA

La diretta Giro d’Italia 2020 oggi dunque dovrebbe essere abbastanza tranquilla, ma andiamo comunque ad analizzare in maggiore dettaglio il percorso della odierna diciannovesima tappa Morbegno-Asti, che toccherà le province di Sondrio, Como, Varese, Milano, Pavia, Vercelli, Alessandria ed infine Asti. La partenza avrà luogo dunque da Morbegno già alle ore 10.10 a causa della lunghezza del percorso, sul quale però c’è ben poco da dire. Si costeggerà a lungo il lago di Como, poi si entrerà nella Pianura Padana e le difficoltà principali potrebbero essere rotatorie e spartitraffico. Segnalaiamo naturalmente i due traguardi volanti: il primo sarà a Vigevano al km 146, mentre il secondo sarà collocato a Masio al km 232,2, dunque già molto vicino al sospirato arrivo di Asti. In caso di volata di gruppo, attenzione a numerose rotonde negli ultimi 5 km e a due curve sinistra-destra tra l’ultimo km e i 550 metri dal traguardo. Ma rispetto a ieri, non è davvero nulla…



