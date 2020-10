Diretta Giro d’Italia 2020/ Streaming video Rai 2, 20^ tappa, triplo Sestriere!

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2020: TAPPONE DI MONTANA!

Ultimo arrivo in salita al Giro d’Italia 2020, che oggi infatti vivrà la sua ventesima tappa Alba-Sestriere di 190 km. Doveva essere il giorno di Agnello e Izoard, invece la Francia ha bloccato causa Covid il passaggio sul proprio territorio del Giro d’Italia, così ecco una frazione che – mantenendo inalterate le sedi di partenza e arrivo – sarà imperniata sulla tripla ascesa verso il Sestriere. Inutile nasconderlo: non sarà il tappone che Rcs Sport aveva disegnato, perché Agnello e Izoard sono salite ben più impegnative di quella verso il Sestriere, ma si andrà comunque per tre volte oltre i 2000 metri di quota e la situazione dopo la grande tappa di giovedì verso i Laghi di Cancano è ancora incertissima, di conseguenza la diretta Giro d’Italia 2020 si annuncia ancora appassionante sia oggi sia domani, quando la cronometro di Milano potrebbe essere altrettanto fondamentale. Per ora ci sono da vivere le ultime tre salite e lo spettacolo è assicurato proprio da una situazione così incerta: chi vuole attaccare in salita dovrà farlo sul triplo Sestriere, perché in questo avvincente Giro d’Italia 2020 tutto è ancora possibile.

La diretta tv del Giro d’Italia 2020 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della ventesima tappa Alba-Sestriere sarà garantita da Rai Due, con un primo collegamento a dire il vero su Rai Sport + HD fin dal Villaggio di Partenza e passaggio sul secondo canale dalle ore 14.00 in poi, un collegamento che durerà fino al Processo alla Tappa naturalmente per chiudere, dopo l’arrivo di tutti i corridori in gara. Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà con una copertura davvero ampia tutte le frazioni della Corsa Rosa dalla Sicilia a Milano. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia.

Considerati anche i cambiamenti forzati degli ultimi giorni, è fondamentale presentare adesso in maggiore dettaglio la diretta Giro d’Italia 2020 analizzando il percorso della odierna ventesima tappa Alba-Sestriere, che toccherà le province di Cuneo e Torino. La partenza avrà luogo dunque da Alba già alle ore 11.10, anche se nella sua versione originale si sarebbe partiti ancora prima. L’inizio sarà tranquillo e segnaliamo dunque per prima cosa lo sprint intermedio di Saluzzo dopo 52 km, poi si comincerà gradualmente a salire e si arriverà così al primo passaggio dal Sestriere al km 137,9, in questo caso Gpm di seconda categoria affrontato dal versante più facile di Pragelato. Discesa e si salirà nuovamente ma da Cesana: in questo caso la salita è un po’ più impegnativa, misura 11,4 km con pendenza media del 5,9% e varrà come Gpm di prima categoria sia al passaggio al km 163,3 sia naturalmente all’arrivo. Da segnalare pure che, nel corso dell’ultima ascesa verso il Sestriere, ci sarà anche il traguardo volante a Sauze di Cesana al km 183,2: in questo Giro d’Italia 2020 così incerto, potrebbero servire anche gli abbuoni…

