Diretta Giro d’Italia 2020/ Streaming video Rai 2, 7^ tappa, volata a Brindisi?

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2020: OGGI TAPPA BREVE E PIANEGGIANTE

Il settimo giorno, il Giro d’Italia 2020 si riposò: potremmo presentare così quello che ci attende oggi, venerdì 9 ottobre, nella settima tappa Matera-Brindisi di 143 km, che porterà la Carovana Rosa dalla Basilicata alla Puglia. Si tratta infatti di una frazione breve e di fatto completamente pianeggiante, sembra dunque impossibile che possa sfuggire ai velocisti con un epilogo allo sprint di gruppo a ranghi compatti come martedì a Villafranca Tirrena, ma senza nemmeno l’incognita della lunga salita a metà tappa che aveva caratterizzato la tappa 4. Dopo tantissime emozioni fra le quali ci piace mettere in evidenza l’impresa di Filippo Ganna a Camigliatello Silano, ecco dunque che oggi per la diretta Giro d’Italia 2020 potrebbe essere un giorno interlocutorio, una lunga attesa della volata finale con i vari Elia Viviani, Fernando Gaviria, Peter Sagan e Davide Ballerini che rilanceranno la sfida ad Arnaud Demare, vincitore per un soffio tre giorni fa in Sicilia e poi autorevole vincitore anche ieri sul difficile arrivo di Matera.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2020 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA 7^ TAPPA

La diretta tv del Giro d’Italia 2020 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della settima tappa Matera-Brindisi sarà garantita da Rai Due, con un primo collegamento a dire il vero su Rai Sport + HD fin dal Villaggio di Partenza e passaggio sul secondo canale dalle ore 14.00 in poi, un collegamento che durerà fino al Processo alla Tappa naturalmente per chiudere, dopo l’arrivo di tutti i corridori in gara. Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà con una copertura davvero ampia tutte le frazioni della Corsa Rosa dalla Sicilia a Milano. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DEL GIRO D’ITALIA SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2020: PERCORSO 7^ TAPPA

Vediamo dunque perché la diretta Giro d’Italia 2020 dovrebbe offrirci oggi una giornata tranquilla (salvo imprevisti comunque sempre possibili nel ciclismo), analizzando in maggiore dettaglio il percorso della odierna settima tappa Matera-Brindisi, che si snoderà fra le province naturalmente di Matera e Brindisi, attraversando però a lungo pure quella di Taranto. La partenza avrà luogo dunque da Matera alle ore 13.10 in considerazione della brevità del percorso, altra notizia che sarà molto gradita ai corridori che hanno pure evitato trasferimenti, dal momento che ieri l’arrivo è stato proprio nella Città dei Sassi. Basta dare uno sguardo all’altimetria per capire che sulla frazione odierna non c’è onestamente molto da dire: il primo sprint intermedio sarà a Taranto al km 66,2, poi il secondo traguardo volante sarà collocato a Grottaglie al km 91,5 e poi eccoci già pronti a vivere l’avvicinamento all’arrivo di Brindisi. L’unica variabile potrebbe essere il vento, perché se il gruppo si spezzasse in più tronconi e dietro restasse qualche big, ovviamente tutto potrebbe cambiare, altrimenti ci resta solo da evidenziare che l’ultima curva sarà ai 1200 metri dal traguardo, e poi che volata sia!

