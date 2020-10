Diretta Giro d’Italia 2020/ Streaming video Rai 2, 2^ tappa: occhio ad Agrigento!

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2020: OGGI SI CORRE LA SECONDA TAPPA!

Secondo giorno del Giro d’Italia 2020, che oggi domenica 4 ottobre ci propone la sua seconda tappa Alcamo-Agrigento di 149 km, prima frazione in linea dopo la cronometro d’apertura di ieri da Monreale a Palermo e subito una sorta di primo arrivo in salita, anche se naturalmente non si tratta di una tappa di montagna. Nel finale però bisognerà risalire dalla leggendaria Valle dei Templi fino al centro di Agrigento e questo strappo potrebbe ingolosire molti, dai cacciatori di tappe come Peter Sagan, Michael Matthews e Diego Ulissi ai big della classifica, che se dovessero crearsi le condizioni ideali potrebbero anche attaccare per cercare di conquistare dei secondi di vantaggio (anche grazie agli abbuoni) sugli avversari che dovessero invece patire un arrivo di questo genere. La cosa certa è che la diretta Giro d’Italia 2020 ci garantisce emozioni straordinarie fin da questi primi giorni in Sicilia, che ha sostituito l’Ungheria come sede della Grande Partenza di un Giro d’Italia slittato in autunno: ieri la cronometro, oggi lo strappo di Agrigento, domani un vero arrivo in salita in cima all’Etna. Cosa chiedere di più alle prime tre tappe di una corsa di tre settimane? L’attesa del Giro quest’anno è stata lunga, ma in compenso ci emozioneremo fin dai primissimi giorni…

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2020 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA 2^ TAPPA

La diretta tv del Giro d’Italia 2020 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della seconda tappa Alcamo-Agrigento sarà garantita da Rai Due, con un primo collegamento a dire il vero su Rai Sport + HD fin dal Villaggio di Partenza e passaggio sul secondo canale dalle ore 14.00 in poi, un collegamento che durerà fino al Processo alla Tappa naturalmente per chiudere, dopo l’arrivo di tutti i corridori in gara. Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà con una copertura davvero ampia tutte le frazioni della Corsa Rosa dalla Sicilia a Milano. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DEL GIRO D’ITALIA SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2020: PERCORSO 2^ TAPPA

Stuzzicante fin da subito, la diretta Giro d’Italia 2020 ci spinge naturalmente ora ad analizzare in maggiore dettaglio il percorso della odierna seconda tappa Alcamo-Agrigento, che si snoderà fra le province di Trapani e naturalmente Agrigento. La partenza avrà luogo dunque da Alcamo alle ore 12.55 e fin dai primi chilometri vi saranno diversi saliscendi, con un Gpm di quarta categoria che sarà collocato in località Santa Ninfa al km 37,5 e poco dopo il primo sprint intermedio a Partanna al km 46,1, a sua volta in cima a un’altra breve salita. Il tratto centrale del percorso sarà quello altimetricamente più facile, poi il finale tornerà ad essere nervoso ed intrigante, tra qualche saliscendi, il secondo traguardo volante che sarà collocato a Porto Empedocle al km 136,9 e potrebbe ulteriormente accendere la bagarre, infine la salita dalla Valle dei Templi fino all’arrivo nel centro di Agrigento, in Piazza Vittorio Emanuele, che tecnicamente possiamo considerare già come primo arrivo in salita del Giro d’Italia 2020, anche se ad esempio molto diverso da quello di domani sull’Etna. Parliamo di 3,7 km di salita al 5,3% di pendenza media e punte al 9% di pendenza massima a circa 2500 metri dal traguardo: nulla di tremendo, ma di certo ci sarà da divertirsi…



