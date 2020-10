Diretta Giro d’Italia 2020/ Streaming video Rai 2: ultima tappa, cronometro a Milano!

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2020: IL VINCITORE FINALE CHI SARÀ?

Chiusura a cronometro fondamentale al Giro d’Italia 2020, che oggi con la sua ventunesima tappa cronometro Cernusco sul Naviglio-Milano di 15,7 km ci regalerà una chiusura con il brivido, che deve sciogliere lo storico ex-aequo fra la maglia rosa Jai Hindley e il suo rivale Tao Geoghegan Hart. Niente passerella, niente volata finale per festeggiare tutti: come d’altronde è tradizione piuttosto consolidata negli ultimi anni, il Giro d’Italia 2020 si chiuderà con una cronometro che andrà dunque a modificare la classifica emettendo il verdetto decisivo sul nome del vincitore dell’edizione numero 103 della Corsa Rosa, che passerà alla storia naturalmente come il primo Giro d’Italia corso in autunno.

Si tratterà di una frazione contro il tempo sulla carta perfetta per gli spcialisti, essendo completamente pianeggiante, ma all’ultimo giorno di un Giro d’Italia contano soprattutto le forze rimaste nel serbatoio dopo tante fatiche, l’ultima delle quali il grande duello ieri al Sestriere.

Ci sarà poi anche la lotta per la vittoria di tappa fra i migliori specialisti e qui inevitabilmente citiamo Filippo Ganna perché il piemontese è il campione del Mondo in carica della cronometro e ha vinto entrambe le cronometro finora disputate al Giro d’Italia 2020, in apertura a Palermo e poi anche otto giorni fa a Valdobbiadene. Un occhio a Ganna e uno ai big di classifica: questo è il programma che ci attende oggi…

La diretta tv del Giro d’Italia 2020 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della ventunesima tappa cronometro Cernusco sul Naviglio-Milano sarà garantita da Rai Due, con un primo collegamento a dire il vero su Rai Sport + HD fin dal Villaggio di Partenza e passaggio sul secondo canale dalle ore 14.00 in poi, un collegamento che durerà fino al Processo alla Tappa naturalmente per chiudere, dopo l’arrivo di tutti i corridori in gara e oggi seguendo naturalmente anche le premiazioni. Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che ha seguito con una copertura davvero ampia tutte le frazioni della Corsa Rosa dalla Sicilia fino a oggi a Milano. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia.

La diretta Giro d’Italia 2020 oggi ci riserverà una frazione di basilare importanza, di conseguenza adesso andiamo a scoprire in maggiore dettaglio il percorso della odierna ventunesima tappa cronometro Cernusco sul Naviglio-Milano, che attraverserà solamente la Città Metropolitana del capoluogo lombardo. La partenza avrà luogo dunque da Cernusco sul Naviglio, alle ore 13.40 per quanto riguarda il primo corridore in gara Jonathan Dibben, mentre l’arrivo a Milano dell’ultimo uomo in gara – cioè naturalmente la maglia rosa Jai Hindley – sarà approssimativamente alle ore 16.30. Date queste coordinate temporali, dobbiamo dire che si tratterà evidentemente di una cronometro completamente pianeggiante e in gran parte su lunghi rettilinei, anche se entrando in Milano, dopo il rilevamento cronometrico in via Padova, avvicinandoci sempre più a Piazza del Duomo naturalmente aumenteranno le curve e si accorceranno i rettilinei. Meraviglioso arrivo dunque all’ombra del Duomo, ma sotto la Madonnina chi sarà a festeggiare la vittoria del Giro d’Italia 2020?



