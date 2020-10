Diretta Giro d’Italia 2020/ Streaming video Rai 3^ tappa, si arriva all’Etna!

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2020: OGGI SI CORRE LA 3^ TAPPA!

La diretta del Giro d’Italia 2020 ci regala oggi già il primo vero arrivo in salita dell’edizione numero 103 della Corsa Rosa. Siamo solo alla terza tappa e la Enna-Etna di 150 km, per quanto piuttosto breve come chilometraggio, attirerà l’attenzione grazie alla lunga ascesa finale sul vulcano più alto d’Europa, affrontato dal versante di Linguaglossa per arrivare a Piano Provenzana. Salita non durissima ma molto lunga, con pendenze dure proprio negli ultimi chilometri e soprattutto che arriva già alla terza tappa, quando la condizione di molti potrebbe non essere ancora al top. Le emozioni dunque proseguono in questa Grande Partenza del Giro d’Italia 2020 che stiamo vivendo dalla Sicilia dopo la rinuncia dell’Ungheria dettata dal Covid. Sabato la meravigliosa vittoria di Filippo Ganna nella cronometro d’apertura, ieri l’ostico arrivo ad Agrigento e oggi la prima vera salita, con tutto il fascino dell’Etna che negli ultimi anni è diventata un appuntamento quasi fisso per il Giro d’Italia. Non potrà evidentemente essere una frazione decisiva, ma potrebbero comunque arrivare indicazioni molto utili per una classifica che si è allungata non poco fin dal primo giorno di questo Giro d’Italia 2020 autunnale.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2020 STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 3^ TAPPA

La diretta tv del Giro d’Italia 2020 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della terza tappa Enna-Etna (Linguaglossa) sarà garantita da Rai Due, con un primo collegamento a dire il vero su Rai Sport + HD fin dal Villaggio di Partenza e passaggio sul secondo canale dalle ore 14.00 in poi, un collegamento che durerà fino al Processo alla Tappa naturalmente per chiudere, dopo l’arrivo di tutti i corridori in gara. Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà con una copertura davvero ampia tutte le frazioni della Corsa Rosa dalla Sicilia a Milano. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DEL GIRO D’ITALIA SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2020: PERCORSO 3^ TAPPA

Sarà il primo arrivo in salita e basterebbe questo per spiegare l’importanza, in sede di presentazione della diretta Giro d’Italia 2020, del percorso della terza tappa Enna-Etna (Linguaglossa). Frazione piuttosto breve, come d’altronde tutte quelle in Sicilia, ma ricca di saliscendi fin dai primi chilometri dopo la partenza da Enna, che avrà luogo alle ore 12.25. L’altimetria ci rivela che di pianura ce ne sarà ben poca, anche se non ci saranno Gran Premi della Montagna lungo il percorso, prima dell’arrivo sull’Etna a Piano Provenzana, che invece sarà naturalmente un Gpm di prima categoria. Prima della salita ci saranno i due traguardi volanti di giornata: il primo a Zafferana Etnea al km 107,4, mentre il secondo sarà a Linguaglossa al km 130,9, cioè proprio ai piedi della lunga salita dell’Etna. Doveroso dunque presentare la lunga ascesa, che sarà caratterizzata da ben 18,8 km nei quali ci sarà da superare un dislivello di 1248 metri, per una pendenza media del 6,6%. Il tratto più impegnativo saranno gli ultimi 3 km, il cui dato medio è di 8,8% con punte di pendenza massima al 13% a circa 1500 metri dal traguardo. Difficile che i big si muovano da più lontano, come invece potrebbe fare chi vorrà giocarsi “solo” il successo di tappa, ma di certo il finale potrà riservarci grandi emozioni.



