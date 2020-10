Diretta Giro d’Italia 2020/ Streaming video Rai 4^ tappa, spazio ai velocisti?

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2020: QUARTA TAPPA SEMPRE IN SICILIA!

Quarto e ultimo giorno del Giro d’Italia 2020 in Sicilia, oggi martedì 6 ottobre vivremo la quarta tappa Catania-Villafranca Tirrena di 140 km, che potrebbe essere adatta ai velocisti, che finora non hanno ancora avuto occasioni per mettersi in luce. Ieri il primo grande arrivo in salita in cima all’Etna, in precedenza le grandi emozioni che abbiamo vissuto anche nel weekend, dalla cronometro d’apertura a Palermo al bellissimo arrivo di Agrigento. Così, siamo già arrivati al quarto giorno della diretta Giro d’Italia 2020 e per i velocisti non c’è ancora stato spazio, una rarità per le grandi corse tappe. Oggi potrebbe essere la volta buona per vedere in azione i vari Elia Viviani, Fernando Gaviria e Arnaud Demare, unitamente a chi come Peter Sagan e Michael Matthews pur non essendo un velocista puro sa il fatto suo anche negli sprint di gruppo: attenzione però, perché pure oggi il percorso presenterà delle insidie che non ci fanno dire con assoluta certezza che a Villafranca Tirrena potremo assistere a una volata a ranghi compatti. Le squadre dei velocisti più attesi avranno dunque molto da fare anche oggi per portare i loro sprinter a giocarsi il successo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL GIRO D’ITALIA 2020 (4^ TAPPA)

La diretta tv del Giro d’Italia 2020 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della quarta tappa Catania-Villafranca Tirrena sarà garantita da Rai Due, con un primo collegamento a dire il vero su Rai Sport + HD fin dal Villaggio di Partenza e passaggio sul secondo canale dalle ore 14.00 in poi, un collegamento che durerà fino al Processo alla Tappa naturalmente per chiudere, dopo l’arrivo di tutti i corridori in gara. Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà con una copertura davvero ampia tutte le frazioni della Corsa Rosa dalla Sicilia a Milano. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DEL GIRO D’ITALIA SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2020: PERCORSO 4^ TAPPA

Ne abbiamo già accennato ma ora, presentando la diretta Giro d’Italia 2020 per la giornata di oggi, è giunto il momento di analizzare con più precisione il percorso della quarta tappa Catania-Villafranca Tirrena, che si snoderà tra le province di Catania e Messina per completare questo “Giro di Sicilia” con le prime quattro tappe della Corsa Rosa nell’isola. La partenza avrà luogo dunque da Catania alle ore 12.30: sarà una frazione breve e non troppo difficile, ma un’incognita pesa sulle possibilità di arrivare in volata. Parliamo della lunghissima salita di Portella Mandrazzi, 20 e anche più chilometri anche se molto dolci, tanto che il Gpm sarà solamente di terza categoria (km 75,4). Una salita insomma sulla quale nulla succederà per gli uomini di classifica, ma che potrebbe pesare come un macigno sui velocisti se dovesse essere affrontata a ritmo sostenuto, con la bagarre accesa naturalmente da chi invece vorrà evitare l’arrivo di gruppo a ranghi compatti. Sulle prime rampe della salita di Portella Mandrazzi avremo lo sprint intermedio di Francavilla di Sicilia al km 55,8, mentre il secondo traguardo volante di giornata sarà a Barcellona Pozzo di Gotto al km 114, quando ormai sarà terminata anche la discesa dal Gpm, a sua volta molto lunga. Il finale è tutto pianeggiante e l’arrivo di Villafranca Tirrena è sulla carta perfetto per i velocisti, se però prima non saranno caduti nella trappola…

© RIPRODUZIONE RISERVATA