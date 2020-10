Diretta Giro d’Italia 2020/ Streaming video Rai 8^ tappa, a Vieste sarà tosta!

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2020: TAPPA CON INSIDIE E STRAPPI

Il mare della Puglia, ma con tante insidie e strappi in stile classiche: il Giro d’Italia 2020 arriva oggi alla sua ottava tappa Giovinazzo-Vieste di 200 km, un’altra frazione che potrebbe essere più tosta di quanto potrebbe sembrare a prima vista. Per i velocisti ad esempio giungere a giocarsi il successo a Vieste potrebbe essere più complicato che a Matera, dove un fantastico Arnaud Demare ha strabiliato, perché nel circuito finale attorno a questa località del Gargano ci sarà uno strappo che toccherà punte al 17%, dunque sono attesi soprattutto i finisseur, magari con una azione sull’esempio di quella di Diego Ulissi ad Agrigento, anche se in questo caso gli ultimissimi km verso il traguardo di Vieste saranno pianeggianti. In ogni caso, sarà una giornata da seguire con grande attenzione per la diretta Giro d’Italia 2020: paesaggi meravigliosi che non guastano mai e possibili insidie magari addirittura per gli uomini di classifica se si dovessero creare i giusti presupposti, anche se certamente domani verso Roccaraso sarà una tappa più adatta a loro.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2020 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 8^ TAPPA

La diretta tv del Giro d’Italia 2020 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della ottava tappa Giovinazzo-Vieste sarà garantita da Rai Due, con un primo collegamento a dire il vero su Rai Sport + HD fin dal Villaggio di Partenza e passaggio sul secondo canale dalle ore 14.00 in poi, un collegamento che durerà fino al Processo alla Tappa naturalmente per chiudere, dopo l’arrivo di tutti i corridori in gara. Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà con una copertura davvero ampia tutte le frazioni della Corsa Rosa dalla Sicilia a Milano. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2020: PERCORSO 8^ TAPPA

La diretta Giro d’Italia 2020 ci propone dunque oggi una frazione che potrebbe risultare molto interessante: andiamo allora senza indugio a scoprire in maggiore dettaglio il percorso della odierna ottava tappa Giovinazzo-Vieste, che si snoderà fra le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia. La partenza avrà luogo dunque da Giovinazzo alle ore 11.35, in considerazione di un chilometraggio che toccherà i 200 km, e nella prima parte si costeggerà sempre il mare (rischio vento?) fino al primo sprint intermedio di giornata, che sarà collocato a Manfredonia al km 90,3. Poi il gioco si farà più duro, perché il Gran Premio della Montagna di seconda categoria di Monte Sant’Angelo (km 106,2) è una salita vera e farà certamente da spartiacque per questa tappa che poi proseguirà sulle belle ma insidiose strade del Gargano, con diversi saliscendi fra cui quello di La Guardiola classificato come Gpm di quarta categoria al km 157,3. Si arriverà poi a Vieste, dove però non si passerà sotto lo striscione dell’arrivo, bensì avremo il secondo traguardo volante (km 185,5) e poi comincerà un circuito di 14,5 km caratterizzato nella sua prima parte dal già citato strappo che per un chilometro prevederà pendenze dal 10 fino a un massimo del 17%. La volata non sarà impossibile a Vieste, ma serviranno il miglior Demare oppure gente alla Sagan: ogni esito è possibile…

