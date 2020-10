Diretta Giro d’Italia 2020/ Streaming video Rai 2, 9^ tappa, in salita a Roccaraso!

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2020: OGGI TAPPA APPENNINICA IN SALITA

Giorno da segnare con il circoletto rosso per il Giro d’Italia 2020: oggi ecco infatti la nona tappa San Salvo-Roccaraso di 208 km, che può essere definita senza dubbio come un tappone appenninico sulle dure salite dell’Abruzzo, la frazione più dura della prima parte del Giro d’Italia numero 103. Oggi attendiamo dunque gli scalatori e tutti gli uomini che ambiscono alla vittoria finale della Corsa Rosa: ad esempio avrebbe potuto essere l’ultima chiamata per Simon Yates, che ha perso molto terreno sull’Etna e che avremmo dunque atteso all’attacco, se non fosse che è arrivato il Covid a bloccarne definitivamente ogni sogno di gloria. Sotto i riflettori logicamente anche Vincenzo Nibali e Domenico Pozzovivo, per una tappa che globalmente sarà anche più dura di quella sull’Etna: quasi 60 km in più, salite dure fin da metà tappa e un totale di circa 4.000 metri di dislivello, questo sarà il menù della diretta Giro d’Italia 2020 per una domenica da non perdere sulle montagne abruzzesi verso Roccaraso, che non era nel programma originale del Giro 2020 ma è stata aggiunta quando è saltata la Grande Partenza in Ungheria e il percorso è stato di conseguenza modificato.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2020 STREAMING VIDEO RAI 2, COME SEGUIRE LA 9^ TAPPA

La diretta tv del Giro d’Italia 2020 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della nona tappa San Salvo-Roccaraso sarà garantita da Rai 2, con un primo collegamento a dire il vero su Rai Sport + HD fin dal Villaggio di Partenza e passaggio sul secondo canale dalle ore 14.00 in poi, un collegamento che durerà fino al Processo alla Tappa naturalmente per chiudere, dopo l’arrivo di tutti i corridori in gara.

Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà con una copertura davvero ampia tutte le frazioni della Corsa Rosa dalla Sicilia a Milano. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DEL GIRO D’ITALIA SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2020: PERCORSO 9^ TAPPA

Inutile girarci attorno: oggi per la diretta Giro d’Italia 2020 sarà una giornata imperdibile, dunque ora è fondamentale scoprire tutti i dettagli del percorso della nona tappa San Salvo-Roccaraso (Aremogna). Si toccheranno le province di Chieti, Pescara e L’Aquila e la partenza da San Salvo sarà già alle ore 10.30, dal momento che il tracciato sarà lungo e durissimo. I primi saliscendi arriveranno nella zona di Guardiagrele, dove al km 75,6 sarà collocato il primo sprint intermedio di giornata, poi si andrà ad affrontare la dura salita di Passo Lanciano, Gpm di prima categoria al km 100,4 della tappa al termine di una ascesa di ben 12,7 km al 6,9% di pendenza media e punte di pendenza massima fino al 14%.

Attenzione anche alla ripida discesa, poi si tornerà quasi subito a salire verso Caramanico Terme, dove avrà inizio la vera e propria salita del Passo San Leonardo, Gpm di seconda categoria al km 154,7, un’ascesa lunga ben 13,8 km anche se al 4,5% di pendenza media. Discesa e di nuovo immediata salita verso un altro Gpm di seconda categoria, il Bosco di Sant’Antonio, il cui scollinamento sarà al km 181,4. Si pedalerà poi verso il secondo traguardo volante di Rivisondoli al km 194 e saremo a quel punto ormai nei pressi di Roccaraso.

Tuttavia non si arriverà in paese, bensì bisognerà salire verso Aremogna e saranno altri 9,6 km di ascesa per giungere all’arrivo, valido anche come Gpm di prima categoria. Si tratta di una salita irregolare, con tratti facili ma anche altri ben più duri, in particolare negli ultimi 2 km e con uno strappo al 12% proprio in vista del traguardo. Ne vedremo delle belle…



