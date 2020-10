Diretta Giro d’Italia 2020/ Streaming video su Rai 2: 1^ tappa, crono a Palermo!

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2020: LA PRIMA TAPPA!

Eccoci al momento tanto atteso: il Giro d’Italia 2020 prende il via con la sua prima tappa, la cronometro Monreale-Palermo di 15,1 km, un banco di prova subito significativo per tutti i big e che assegnerà l’ambitissima prima maglia rosa al vincitore di giornata, ruolo per il quale naturalmente si candida il fresco campione del Mondo Filippo Ganna. Siamo ad ottobre invece che a maggio, ma ciò che più conta è il fatto che il Giro d’Italia 2020 si farà: arrivederci all’Ungheria, la Grande Partenza è stata spostata in Sicilia e, pur con tutte le incognite del caso, siamo naturalmente pronti a vivere tre settimane di grandissime emozioni sulle strade del Bel Paese con la diretta Giro d’Italia 2020. Si parte subito fortissimo, perché una cronometro di 15,1 km è un test già di primissimo piano per chi ambisce alla maglia rosa finale di Milano, senza dimenticare che già lunedì in occasione della terza tappa avremo il primo arrivo in salita in cima all’Etna. I giorni in Sicilia dunque indirizzeranno già il Giro d’Italia 2020, sperando che il primo sorriso in rosa arrivi da colui che è fasciato con l’iride: Ganna si aggiunge a Vincenzo Nibali ed Elia Viviani tra gli eroi italiani chiamati a scaldare questo Giro d’autunno.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2020 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 1^ TAPPA

La diretta tv del Giro d’Italia 2020 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della prima tappa cronometro Monreale-Palermo sarà garantita da Rai Due, con un primo collegamento a dire il vero su Rai Sport + HD fin dal Villaggio di Partenza e passaggio sul secondo canale dalle ore 14.00 in poi, un collegamento che durerà fino al Processo alla Tappa naturalmente per chiudere, dopo l’arrivo di tutti i corridori in gara. Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà la cronometro d’apertura in Sicilia come poi tutte le successive frazioni della Corsa Rosa. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DEL GIRO D’ITALIA SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2020: PERCORSO 1^ TAPPA

Presentando la diretta Giro d’Italia 2020 per questa prima tappa lo abbiamo già accennato: la cronometro Monreale-Palermo sarà subito un evento da non perdere, di conseguenza andiamo a scoprire il suo percorso in maggiore dettaglio. La partenza avrà luogo naturalmente da Monreale, per la precisione da via Ferrata, con il primo corridore che scatterà alle ore 13.15. Attenzione al primo chilometro, che sarà tutto in salita per raggiungere la meravigliosa Cattedrale di Monreale: pendenza media del 7% e punte massime addirittura al 18%, quanto basta per farne un Gpm di quarta categoria, naturalmente il primo del Giro d’Italia 2020. Dopo questo duro strappo iniziale, tratto in discesa per andare verso il capoluogo Palermo e segnaliamo il rilevamento cronometrico intermedio che sarà posto in Via Roma al km 9,4. Il finale invece sarà sostanzialmente pianeggiante ma tutto all’interno del centro abitato di Palermo, fino all’arrivo collocato al termine di un lungo rettilineo di circa 2700 metri in Via della Libertà, dove poco prima delle ore 17.00 conosceremo il nome del vincitore e quindi anche della prima maglia rosa del Giro d’Italia 2020.



