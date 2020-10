Diretta Giro d’Italia 2020/ Streaming video su Rai 2, 12^ tappa: show a Cesenatico!

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2020. LE SALITE PER CELEBRARE PANTANI!

Giorno stuzzicante al Giro d’Italia 2020, che oggi onora la Nove Colli e ricorda Marco Pantani con la sua dodicesima tappa Cesenatico-Cesenatico di 204 km, con partenza e arrivo nella celebre località della Riviera romagnola ma nel mezzo davvero tanta salita sulle strade appunto della Nove Colli, oppure degli allenamenti del Pirata. Una giornata dunque che potrebbe regalarci grandi emozioni. Due giorni fa verso Tortoreto ci siamo divertiti grazie a uno splendido Peter Sagan ma anche per la battaglia che si è accesa tra i big, oggi il percorso sarà ancora più impegnativo, come dimostra il fatto che ci saranno da superare ben 3800 metri di dislivello. La diretta Giro d’Italia 2020 dunque oggi vivrà un’altra tappa di quelle che possono lasciare il segno, con cinque salite classificate come Gpm e molti altri saliscendi. Cesenatico ci aggiunge il commosso ricordo di Marco Pantani con una serie di iniziative che si accompagnano al passaggio del Giro d’Italia, doveroso omaggio nell’anno in cui Marco, classe 1970, avrebbe compiuto 50 anni. Il Barbotto non sarà il Mortirolo, ma sottovalutare questa giornata che inizia e finisce in riva al mare, con nel mezzo tuttavia tantissima salita, sarebbe un grave errore. Per gli spettatori, lo spettacolo é assicurato!

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2020 IN STREAMING VIDEO E SU RAI 2: COME SEGUIRE LA 12^ TAPPA

La diretta tv del Giro d’Italia 2020 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della dodicesima tappa Cesenatico-Cesenatico sarà garantita da Rai Due, con un primo collegamento a dire il vero su Rai Sport + HD fin dal Villaggio di Partenza e passaggio sul secondo canale dalle ore 14.00 in poi, un collegamento che durerà fino al Processo alla Tappa naturalmente per chiudere, dopo l’arrivo di tutti i corridori in gara. Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà con una copertura davvero ampia tutte le frazioni della Corsa Rosa dalla Sicilia a Milano. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2020: PERCORSO 12^ TAPPA

Stuzzicante e potenzialmente esplosiva, la diretta Giro d’Italia 2020 oggi sarà imperdibile e di conseguenza adesso andiamo senza indugio ad analizzare in maggiore dettaglio il percorso della odierna dodicesima tappa Cesenatico-Cesenatico, con passaggi anche nelle province di Rimini e Pesaro-Urbino, ma logicamente imperniata su quella di Forlì-Cesena. La partenza avrà luogo dunque da Cesenatico già alle ore 11.15 a causa della lunghezza e della difficoltà del percorso. Si andrà subito verso l’entroterra e dopo i primi saliscendi ecco il Gpm di quarta categoria a Ciola al km 76,9 e poco dopo il Barbotto al km 90,3, che invece è classificato di terza categoria grazie a un ultimo chilometro durissimo, al 12,1% di pendenza media e punte di pendenza massima al 17%. Dopo lo strappo di Montetiffi, il terzo Gpm di giornata sarà la salita di Perticara (km 121,7), seguito dal primo sprint intermedio a Novafeltria (km 130,4) e poi dal Gpm di Madonna di Pugliano (km 140,4), di terza categoria come la precedente. Si tornerà poi verso la costa, ma ci saranno ancora altri strappi, fra cui un ultimo Gpm di quarta categoria a San Giovanni in Galilea (km 173,5), con punte di pendenza massima al 14%. Il finale sarà però più agevole e questo almeno per gli uomini di classifica potrebbe essere un freno agli attacchi. Il secondo traguardo volante sarà a Savignano sul Rubicone al km 189,2, poi finalmente pianura fino all’arrivo di Cesenatico in viale Carducci, cioè sul lungomare, dove però farà festa qualcuno forte in salita. Cosa chiedere di meglio per onorare Marco Pantani?

